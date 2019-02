Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap.","shortLead":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian...","id":"20190203__repulojarat_hawaii","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266b3c6c-d3db-49d7-98e6-8c242169d198","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203__repulojarat_hawaii","timestamp":"2019. február. 03. 08:01","title":"Háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó gép, negyedszerre nem próbálkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","shortLead":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","id":"20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9156b4ae-78ed-468d-b5ab-5559f46a7200","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","timestamp":"2019. február. 04. 06:41","title":"A nap fotója: csak a jégmaszk maradt hátra az autóból, ami mégis mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit a tévedéséről – ezeknek a folyamatoknak a hátterét fejtegetik a szociálpszichológusok.","shortLead":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit...","id":"201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de32817-fd72-4182-a326-93b19d9ec60d","keywords":null,"link":"/elet/201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","timestamp":"2019. február. 03. 12:30","title":"Ezért nem hat az észérv: a párthoz tartozás fontosabb, mint az igazság keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"Varga Júlia","category":"gazdasag","description":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti a foglalkoztatást. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, elsősorban az oktatási rendszert kellene átalakítani. ","shortLead":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti...","id":"20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ac8-9a23-461c-9de2-031e19a7051e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","timestamp":"2019. február. 02. 20:40","title":"Tanulni kéne, de képesek vagyunk-e jól tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal repülőjegyet vesznek neki. De az egyelőre rejtély, ezeket a jegyeket ki veszi a kormányfőnek.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal...","id":"20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b63c368-d07d-4dbf-8964-3d058f9ae457","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"Titkolják, ki vesz repülőjegyeket Orbánnak, amikor magángéppel utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki polgármester fia. Mondok másik fia jelenleg apjával együtt vádlott abban a büntetőügyben, ami azért indult, mert az uniós támogatásból felhúzott, fizető vendégeknek szánt házba egyszerűen beköltözött a településvezető.","shortLead":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség Mondok Izsák Bálintot, aki információink szerint Mondok József fideszes, izsáki...","id":"20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25cb40b6-f9d4-41c8-abbd-5c939c14e7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78b31ee-de32-43ca-9cb6-c4c7ab21442e","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Korozi_a_rendorseg_a_vadaszhazba_bekoltozo_polgarmester_fiat","timestamp":"2019. február. 04. 12:48","title":"Garázdaságért körözik a vadászházba beköltöző fideszes fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]