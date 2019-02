Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d’Oron induló magyar csapat felkészülését. Faludi Viktória tanácsadó pszichológus arról is mesélt a hvg.hu-nak adott interjúban, hogy mit gyakoroltak Pohner Ádámmal a leginkább.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén...","id":"20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd8f155-5410-42cf-8e2c-8b1f33f48e59","keywords":null,"link":"/elet/20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","timestamp":"2019. február. 03. 17:30","title":"Mit keres a sportpszichológus egy szakácsverseny döntősei mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala rajzolódik ki.","shortLead":"A gép maradványait vasárnap este találták meg, az expedíció vezetője szerint a felvételeken a gép utasának körvonala...","id":"20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66774b8-192a-4822-acdd-e831dfd1345c","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Salat_veli_latni_a_mentoexpedicio_a_tengerben_talalt_gep_vazaban","timestamp":"2019. február. 04. 13:51","title":"Lehet, hogy Salát látja a mentőexpedíció vezetője a tengerben talált gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bec6937-12c0-4f5a-800a-7b5639006c62","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem 55 millió hindu zarándok és aszkéta mártózott meg az elmúlt két napban az indiai szent folyók találkozásánál. Az apropó a világ legnagyobb vallásos rendezvénye, a kumbh mela kiemelt napja.","shortLead":"Csaknem 55 millió hindu zarándok és aszkéta mártózott meg az elmúlt két napban az indiai szent folyók találkozásánál...","id":"20190205_Tobb_tizmillio_hindu_martozott_meg_a_szent_folyok_vizeben_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bec6937-12c0-4f5a-800a-7b5639006c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae611cd8-dbec-4ec8-bcf8-7d639295f3ef","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Tobb_tizmillio_hindu_martozott_meg_a_szent_folyok_vizeben_Indiaban","timestamp":"2019. február. 05. 14:32","title":"Több tízmillió hindu mártózott meg a szent folyók vizében Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell fizetnie.","shortLead":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell...","id":"20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8211337-de3e-4dc1-abf5-a38732f0ad8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","timestamp":"2019. február. 04. 07:55","title":"Még mindig 0 forint a bevándorlási különadó bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával csökkenti az ügyfélszolgálatok számát az Agrárkamara, de szerintük mindenkihez eljut a segítség, csak átalakítják a rendszert, és a nagyobb családi gazdálkodókra is koncentrálnak. A kübekházi polgármester szerint csak illúzió a Magyar Falvak program, ha közben mindent leépítenek. ","shortLead":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával...","id":"20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4aea3-5db3-49b3-b2ee-3f451bc10c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","timestamp":"2019. február. 05. 06:53","title":"Kübekházi polgármester: Hiába a Magyar Falvak program, ha mindent leépítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]