[{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","shortLead":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","id":"20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a4232-13a9-48fa-9e85-424a3aba3a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","timestamp":"2019. február. 08. 08:31","title":"PS: Leállították a Hunyadi-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53608e01-0878-4abb-97ab-f33691cff2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abdel-Kadir Azuzt Miszráta városában fogták el, a szélsőségesek egykori erős városából, Dernából menekült el.","shortLead":"Abdel-Kadir Azuzt Miszráta városában fogták el, a szélsőségesek egykori erős városából, Dernából menekült el.","id":"20190208_Libiaban_fogtak_el_az_alKaida_egyik_feltetelezett_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53608e01-0878-4abb-97ab-f33691cff2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b9481-bf09-4363-b86e-74a1b416c35a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Libiaban_fogtak_el_az_alKaida_egyik_feltetelezett_vezetojet","timestamp":"2019. február. 08. 17:43","title":"Líbiában fogták el az al-Kaida egyik feltételezett vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk alapélményei, nehéz megfogni őket. ","shortLead":"Hihetetlenül széles az érzelmek palettája, és egyénenként változó, ki, hogyan éli meg az érzelmeket. Noha létezésünk...","id":"20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552b97a7-8b37-4cd9-8cb1-e70c7d34a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d5323-4a5e-4326-a96b-d91d69dba565","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190207_Itt_az_a_sok_minden_amit_meg_csak_nem_is_sejtunk_a_sajat_erzeseinkrol","timestamp":"2019. február. 07. 12:15","title":"Itt az a sok minden, amit még csak nem is sejtünk a saját érzéseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","shortLead":"Több érdekes dolgot is tartalmazó interjú jelent meg a Figyelőben Svébis Mihállyal. ","id":"20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc41e6ab-08b3-4b67-9621-e5eb363637a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Kevesebb_orvos_vandorol_kulfoldre_de_uj_elszivoero_jelent_meg","timestamp":"2019. február. 07. 18:12","title":"Kevesebb orvos vándorol külföldre, de új elszívóerő jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel gyereksegítő szervezetekhez megy.\r

