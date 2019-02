Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki András, hogy miért kap az asszisztense a képviselői alkalmazottak között kiugró, 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést. A kirívó bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel. ","shortLead":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki...","id":"20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a9a51-2e81-4a21-8bef-be93fdff150a","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","timestamp":"2019. február. 06. 13:20","title":"24 órás szolgálattal indokolja a KDNP-s képviselő, hogy a miniszterelnöknél is többet keresett a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Nemrég sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy jövőre mégsem írnák elő a középfokú nyelvizsgát az egyetemi felvételikhez. Az Emmi azonban határozottan cáfolja ezt. Az ombudsman szerint az intézkedéssel súlyosan sérülhetnek az oktatási jogok.","shortLead":"Nemrég sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy jövőre mégsem írnák elő a középfokú nyelvizsgát az egyetemi...","id":"20190206_Rossz_hir_a_gimnazistaknak_megis_kell_a_nyelvvizsga_a_felvetelihez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0acc32c-c758-4063-a347-01a510e36e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Rossz_hir_a_gimnazistaknak_megis_kell_a_nyelvvizsga_a_felvetelihez","timestamp":"2019. február. 06. 17:25","title":"Rossz hír a reménykedő gimnazistáknak: kell a nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő, de igaz információiból.","shortLead":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő...","id":"20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f055775-ef6c-4973-8c39-cfc3e981b7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","timestamp":"2019. február. 06. 12:03","title":"A Facebook tényleg töröl mindenkit a csoportokból, aki nem ír be most semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot Trombitás Kristóf, Szőnyi Szilárd és Hodász András kapják meg.","shortLead":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot...","id":"20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5fb9d-2734-40fa-b60e-29cfa1badf49","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Könyvet és levelet küldött egy kiadó a melegek „kigyógyításáról” szóló köztévés műsor vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hónap alatt a negyedik szerződést kötötték meg amerikai lobbicégekkel.","shortLead":"Két hónap alatt a negyedik szerződést kötötték meg amerikai lobbicégekkel.","id":"20190206_Ujabb_milliokat_kolt_a_kormany_arra_hogy_amerikai_befektetoket_csabitsanak_ide","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58509c40-4a72-4140-898a-616d99df9620","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Ujabb_milliokat_kolt_a_kormany_arra_hogy_amerikai_befektetoket_csabitsanak_ide","timestamp":"2019. február. 06. 11:29","title":"Újabb milliókat költ a kormány arra, hogy amerikai befektetőket csábítsanak ide","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","shortLead":"A múlt pénteki csökkentés hatását el is viszi az újabb üzemanyagár-emelés.","id":"20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0cd18c-a270-4821-a253-1e5fd77320f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2019. február. 06. 13:10","title":"Drágul a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.","shortLead":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és...","id":"20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3c95-32f1-43f2-89aa-e41836a762a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","timestamp":"2019. február. 07. 09:33","title":"Bebizonyították a tudósok: a méhek is képesek összeadni és kivonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","shortLead":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","id":"20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc10f56-e0c5-4376-a650-0e91be72acff","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartanak egy miskolci gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]