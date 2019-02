Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","shortLead":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","id":"20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8295605-485f-477e-94be-280650a47a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","timestamp":"2019. február. 06. 08:30","title":"Többet ér a gyerek otthon ápolása, mint a beteg szülőé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","shortLead":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","id":"20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db9fa1f-3f5a-4bc2-b517-7969abe53f1f","keywords":null,"link":"/sport/20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","timestamp":"2019. február. 07. 10:58","title":"Lenyomná Ronaldinhót? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek értelmében a lagúnák városába csak egy napra érkező turistáknak belépődíjat kell fizetniük, s előre le kell foglalniuk a helyüket. A döntés májusban lépne életbe, s egy-egy látogatótól 3-10 eurót szednének be.","shortLead":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek...","id":"20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8175be8-906d-4948-9bbb-1c34ea3b52da","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","timestamp":"2019. február. 06. 12:12","title":"Megfúrják Velence fizetőssé tételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","shortLead":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","id":"20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc2d3b9-bc04-466c-b906-234572d72afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Részeg vendégek vegzálták a nébihes ellenőröket Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","id":"20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd06543-12b3-44c4-9414-d31192a94461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","timestamp":"2019. február. 06. 14:44","title":"Tusk: Van a pokolban egy hely a Brexit hirdetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","shortLead":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","id":"20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605a5cc-5c78-4751-8249-b053a83e2ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","timestamp":"2019. február. 06. 19:30","title":"Azt hitték, hamisítvány, aztán kiderült, hogy igazi Van Gogh-alkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]