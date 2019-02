Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este kiadott közleményben.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este...","id":"20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccded3ee-d2f6-4b18-8b61-cf61b74b367a","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","timestamp":"2019. február. 09. 07:16","title":"Donald Trumpot megvizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","shortLead":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","id":"20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d65c1-dbdc-49e9-b2aa-83c5d3a9652e","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","timestamp":"2019. február. 08. 11:56","title":"Filmalap: Folytatódik a Hunyadi-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak, majd azt, hogy mindjárt mennek, majd leszállították az utasokat.","shortLead":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak...","id":"20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8315222-b500-496a-a5cd-5eca64a80bf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","timestamp":"2019. február. 08. 18:32","title":"Bő fél órát állt az intercity, mire a MÁV bármit is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni ugyanakkor nem kell.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni...","id":"20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512a8957-3957-4014-b3c7-0d7d5cccbd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","timestamp":"2019. február. 07. 20:03","title":"Meggörbült a Tejútrendszer széle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","shortLead":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","id":"20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9223cd2-82ae-4ba8-b725-db4eb112fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","timestamp":"2019. február. 08. 12:11","title":"Fontos bekötőutat kap az M1-es Budapestnél, talán kisebbek lesznek a dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","id":"20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48714f-57f2-4c7a-ac56-cb47b5d82627","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Merkel utóda szerint Orbán nehéz ügy az Európai Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két csoportot. Egy Hitler-pólós antifasisztát a rendőrök igazoltattak.","shortLead":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két...","id":"20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6e076a-6780-4c72-8a27-510471160aff","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 15:55","title":"\"Fuck nazis!\" - antifasiszták tüntetnek a Becsület napi megemlékezés miatt Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex nevű cég, 2023-ban pedig már műholdakat vinne a világűrbe.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex...","id":"20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65d791-234d-4252-97db-4060acdccbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. február. 08. 17:03","title":"Lekörözték még a SpaceX-et is: 3D-nyomtatással készített rakétahajtóművet egy kis brit cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]