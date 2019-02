Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan játszanak vele.","shortLead":"Elképesztő üzemben bővül az Apex Legends játékos bázisa. Egy héttel a megjelenés után már több mint 25 millióan...","id":"20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6be521-6f61-4672-9bbd-5008be89810a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apex_legends_ingyenes_videojatek_battle_royale","timestamp":"2019. február. 12. 20:03","title":"Nincs megállás, már 25 millióan játszanak ezzel az ingyenes játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra fejlesztett egy különleges alkalmazást.","shortLead":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","shortLead":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","id":"20190212_4ig_mav_informatika_tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911b872d-c0c3-4b90-bc64-4d1136db023b","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_4ig_mav_informatika_tender","timestamp":"2019. február. 12. 19:25","title":"Mészáros cége 900 milliós megbízást nyert a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi pszichiátriai kezelés alá került a tragédia után, önkezével vethetett véget életének. ","shortLead":"A férfi pszichiátriai kezelés alá került a tragédia után, önkezével vethetett véget életének. ","id":"20190212_Holtan_talaltak_a_mozdonyvezetot_aki_tavaly_elgazolt_egy_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968cba0c-7a77-4e71-9f2f-b913bfc04df5","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Holtan_talaltak_a_mozdonyvezetot_aki_tavaly_elgazolt_egy_embert","timestamp":"2019. február. 12. 07:33","title":"Holtan találták a mozdonyvezetőt, aki tavaly elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy áráért korlátlanul kóstolhatjuk a csapra vert, mintegy 100 különböző hazai és külhoni sört.","shortLead":"Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy...","id":"20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d2bdc-4667-445b-ba83-f621ac7df5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86570737-a297-4016-824b-21feff087d8d","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Hetvegen_tartjak_a_legnagyobb_teli_sorfesztivalt","timestamp":"2019. február. 13. 09:29","title":"Hétvégén tartják a legnagyobb téli sörfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májustól nem tudják vállalni az előadásokat. ","shortLead":"Májustól nem tudják vállalni az előadásokat. ","id":"20190213_A_tao_miatt_az_Operettszinhaz_nem_jatssza_az_eloadasait_az_Atriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1a921f-9e69-413d-9233-f1b9e1109918","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_A_tao_miatt_az_Operettszinhaz_nem_jatssza_az_eloadasait_az_Atriumban","timestamp":"2019. február. 13. 12:51","title":"A tao miatt az Operettszínház nem játssza az előadásait az Átriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét. A Medián felmérése szerint ez nem igazán éri meg.","shortLead":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét...","id":"20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a732986-fe06-4c3e-b69f-feb69dfbe214","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. február. 12. 08:32","title":"Medián: Nem éri meg a közös lista az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]