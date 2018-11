Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","shortLead":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","id":"20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42ecad6-8440-4be8-890e-9e7e1dc8e32c","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","timestamp":"2018. november. 26. 08:11","title":"Egy egész autó árát visszafizettetné a bíróság a Volkswagennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután vasárnap az orosz haditengerészet a Krím melletti Kercsi-szorosnál tüzet nyitott ukrán hadihajókra. A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta ez az első alkalom, amikor hivatalosan is fegyveres összetűzés tört ki a két ország között. Ukrajna harckészültségbe helyezte haderejét és az ostromállapot bevezetését tervezi, Kijevben zavargás tört ki az orosz nagykövetség előtt.","shortLead":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután...","id":"20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b847626-ef20-4eff-b899-bb711607393c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","timestamp":"2018. november. 26. 09:50","title":"Ez már háború, vagy csak területszerzés? - miért estek ismét neki az oroszok Ukrajnának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.","shortLead":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális...","id":"20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a400b1c-748c-4a85-8524-1f591c489986","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","timestamp":"2018. november. 26. 06:30","title":"Januártól bárkit akár egész évben túlóráztathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket tartó gazdák.","shortLead":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket...","id":"20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f644e9-42bf-488e-948e-96b578de0464","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","timestamp":"2018. november. 25. 16:44","title":"Egészen lehetetlen kérdésről is szavaztak vasárnap a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz közeli, uniós közbeszerzéseket sorra nyerő cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz...","id":"201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d1483c-9a3f-41c1-9dfe-0e2a4908ff54","keywords":null,"link":"/kkv/201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","timestamp":"2018. november. 25. 15:00","title":"300 milliárdért fejlesztik a szállodákat. Na, és ki jár jól vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c196507-4059-4744-835c-279689567a12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c196507-4059-4744-835c-279689567a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea0e53-c0d1-467f-a6e7-acf962c3fc24","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghato_videonekrologgal_bucsuzik_Ashatol_az_Allatkert","timestamp":"2018. november. 25. 15:29","title":"Megható videonekrológgal búcsúzik Ashától az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","shortLead":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","id":"20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af268-7467-4966-b5d3-ec6ecfd26ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","timestamp":"2018. november. 25. 17:28","title":"Nem ússzuk meg a karácsonyi sorbanállást: Tízezer eladó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik Verstappen lett. ","shortLead":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik...","id":"20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b7d88-5faf-4cee-9632-078ec5eeadf7","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","timestamp":"2018. november. 25. 16:49","title":"Hamilton-győzelemmel ért véget az idei F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]