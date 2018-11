Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb42b58-e93f-4c46-aafb-8886731a5b91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel a fedélzetén. Most megtalálták, de az ország saját erejéből nem tudja felszínre hozni, nincsenek hozzá megfelelő eszközei.","shortLead":"Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel...","id":"20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb42b58-e93f-4c46-aafb-8886731a5b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54f16ca-719e-4381-ba0b-7cf6b14b382e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","timestamp":"2018. november. 18. 17:33","title":"920 méter mélyen megtalálták az egy éve elsüllyedt argentin tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem alapítójával, Soros Györggyel.","shortLead":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem...","id":"20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fc0b8-0d55-4a53-83fe-6a624d97cf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 19. 22:00","title":"Bécsben örömmel várják a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK irodái szombaton égtek ki.","shortLead":"A DK irodái szombaton égtek ki.","id":"20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e791d-3827-45ae-8a4e-9a46002d34a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","timestamp":"2018. november. 19. 14:56","title":"Megsemmisült a DK könyvelése és az összes, Hadházynak gyűjtött aláírás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","shortLead":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","id":"20181118_Fegyvert_karacsonyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9319662-3a65-42b3-acee-97aa48efa39a","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Fegyvert_karacsonyra","timestamp":"2018. november. 19. 08:15","title":"Fegyvert karácsonyra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","shortLead":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","id":"20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f033e-b163-42e0-b629-e5969214660d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","timestamp":"2018. november. 19. 08:37","title":"Felújítás helyett inkább bezár két vasútvonalat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","shortLead":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","id":"20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61420c0a-fd75-4853-bea1-5f6222309d63","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","timestamp":"2018. november. 19. 14:27","title":"Levideóztuk az első havat a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]