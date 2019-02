Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","shortLead":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","id":"20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c609ba5a-d75a-4a6d-9b00-6c081e918b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. február. 14. 16:40","title":"Nagy mágus Elon Musk, mostantól a kutyák is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","shortLead":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","id":"20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e26fb-a1f4-4f93-a4d6-aa43f57da349","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. február. 13. 13:19","title":"Czeglédy Csaba cége javára döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program nyomkövetőként is működik, a szaúdi nők mozgását lehet vele megfigyelni. Az alkalmazás a Google és az Apple boltjában is megtalálható, a jogvédők szerint a két technológiai cég ezzel hozzájárul a szaúdi nők elnyomásához.","shortLead":"Absher néven fejlesztett kormányzati ügyintézésre alkalmas appot Szaúd-Arábia kormánya, csakhogy a program...","id":"20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43899c6-0fdd-4e19-8cba-5338d6443e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_google_absher_alkalmazas_szaud_arabia_jogvedo_szerveztek_amnesty_international","timestamp":"2019. február. 13. 16:03","title":"Kiakadtak a jogvédők: olyan alkalmazás készült, amellyel a szaúdi férfiak követni tudják, merre járnak a feleségeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","shortLead":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","id":"20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2fea0-340d-4711-8a57-fbef142367a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","timestamp":"2019. február. 14. 06:45","title":"Márciustól laponként tépik ki a boltosok a vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi szándékosan megrongálta az autót. ","shortLead":"A bíróság szerint a férfi szándékosan megrongálta az autót. ","id":"20190215_parkolo_auto_birsag_vak_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153b9e8d-7820-4d77-ae75-210e0d7cdfaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_parkolo_auto_birsag_vak_ferfi","timestamp":"2019. február. 15. 09:05","title":"Átesett egy vak férfi egy autón, ami megsérült – a bíróság bűnösnek találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","shortLead":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","id":"20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8797abd-fc86-41d3-865d-578df52b2068","keywords":null,"link":"/sport/20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","timestamp":"2019. február. 13. 14:54","title":"Olimpiai bajnokokat igazolt az FTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228065cc-65c9-4845-9f5a-50cd6df46cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Így még sosem látta Balázs Palit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5975ee-7696-468a-bc22-03a1be94a253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera még néhány évvel ezelőtt készítette el azt a szoftvert, amely segítségével virtuális magánhálózatot lehetett létrehozni. Most egy még kényelmesebb megoldással rukkoltak elő a fejlesztők.","shortLead":"Az Opera még néhány évvel ezelőtt készítette el azt a szoftvert, amely segítségével virtuális magánhálózatot lehetett...","id":"20190214_opera_bongeszo_android_vpn_titkositott_internetkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5975ee-7696-468a-bc22-03a1be94a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf49a859-d890-42db-bddc-66a12ef4ec60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_opera_bongeszo_android_vpn_titkositott_internetkapcsolat","timestamp":"2019. február. 14. 11:03","title":"Ez egy olyan böngésző Androidra, amellyel a letiltott weboldalakat is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]