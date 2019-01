Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szenátusban a helyi képviselők kivétel nélkül szavazták meg az erről szóló előterjesztést.","shortLead":"A szenátusban a helyi képviselők kivétel nélkül szavazták meg az erről szóló előterjesztést.","id":"20181231_Postahivatalt_neveztek_el_Jimi_Hendrixrol_szulovarosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2694c102-ff05-4148-adef-c9016b69b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181231_Postahivatalt_neveztek_el_Jimi_Hendrixrol_szulovarosaban","timestamp":"2018. december. 31. 15:04","title":"Postahivatalt neveztek el Jimi Hendrixről szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","shortLead":"Egyikük készpénzt, míg a másik tabletet lopott. ","id":"20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aace0ea2-c59d-4189-bc22-0a2474b64097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3dd294-2aa0-4d7d-84ec-579381598011","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Besurrano_tolvajokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 31. 19:40","title":"Besurranó tolvajokat keres a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","shortLead":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","id":"20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1eef1-d9c3-4f1f-bb49-2be2d972ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","timestamp":"2019. január. 01. 17:46","title":"Megúszta az űrszonda a Naprendszer legtávolabbi bolygójának a megközelítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix-féle Black Mirror egyik új része az interakcióra helyezi a hangsúlyt. A nézők beleszólhatnak, hogyan cselekedjen a főszereplő, és mi történjen a következő jelenetben.","shortLead":"A Netflix-féle Black Mirror egyik új része az interakcióra helyezi a hangsúlyt. A nézők beleszólhatnak, hogyan...","id":"20181230_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_film_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333d7fc-1c03-4886-ab52-b6c87cac72fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_film_sorozat","timestamp":"2018. december. 31. 19:03","title":"Alakul a tévézés jövője? Ennél a filmnél a nézőre bízzák, mit csináljon a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","shortLead":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","id":"20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb826e50-5bf0-48e8-9092-668aaf93b7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","timestamp":"2019. január. 01. 08:03","title":"Videón a pillanat, amikor kilövik Putyin új szuperrakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","shortLead":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","id":"20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991b8535-7d06-4a7c-9c8b-91d1e195d160","keywords":null,"link":"/sport/20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","timestamp":"2018. december. 31. 15:57","title":"Modric és Biles lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán belül. Az iskolán kívül viszont állítólag nem.","shortLead":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán...","id":"20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158afb6b-dcba-4558-85de-ae48668968e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","timestamp":"2019. január. 02. 11:03","title":"Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]