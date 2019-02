Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet. Stef Blok külügyminiszter egy Twitter-üzenetben meg is osztotta a világgal a Brexit-szörny képét, s hozzátette: vigyázzanak a hollandok arra, hogy a Brexit ne álljon, vagy ne feküdjön az útjukba.","shortLead":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet...","id":"20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695204-2973-4938-a4b0-c00dfc7684a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","timestamp":"2019. február. 14. 15:28","title":"Brexit-szörnnyel készülnek a hollandok a brit kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel a Black Eyed Peas, a Cypress Hill, a Papa Roach, az Ugly Kid Joe és a Nouvelle Vague is.","shortLead":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel...","id":"20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632542d-6b8b-4303-99a5-ecf198cc25b5","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","timestamp":"2019. február. 14. 15:50","title":"Tíz év után ismét turnézik a Black Eyed Peas, és rögtön a VOLT Fesztiválon lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","shortLead":"Baranyi Kriszta önkormányzati képviselő fedezte fel, de az alkotó ismeretlen. ","id":"20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d4090-7dd1-4d6f-a164-1704c82edaa2","keywords":null,"link":"/elet/20190213_O1Gszobor_kerult_a_Batthyany_terre","timestamp":"2019. február. 13. 18:48","title":"O1G-miniszobor került a Batthyány térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy négy kategória, köztük az operatőri győztesének a reklámszünetben adják át a díjat az Oscar-gálán, hogy ezzel rövidítsék a műsoridőt.","shortLead":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai...","id":"20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07624-9350-4d25-b3c1-04dffd0f56a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","timestamp":"2019. február. 13. 15:12","title":"Oscar: reklámszünetben adják át a díjukat, háborognak az operatőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60809fa7-c673-4e6a-9e23-a4e8600371bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland politikus az MSZP kongresszusán is részt vesz, ahol véglegesítik az EP-listát.



","shortLead":"A holland politikus az MSZP kongresszusán is részt vesz, ahol véglegesítik az EP-listát.



","id":"20190214_Budapestre_jon_az_Timmermans_EPalelnok_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60809fa7-c673-4e6a-9e23-a4e8600371bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1219dfb2-a537-41e1-a944-622785b6c799","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Budapestre_jon_az_Timmermans_EPalelnok_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. február. 14. 11:07","title":"Budapestre jön Timmermans a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","shortLead":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","id":"20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e07694a-596c-4690-b93f-60e550c6c6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","timestamp":"2019. február. 14. 12:22","title":"Egyszerre van előzni tilos tábla és szaggatott felfestés a halálútnak hívott M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","shortLead":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","id":"20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300989f0-3493-43fc-9362-d1c51ad65767","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","timestamp":"2019. február. 15. 08:36","title":"Halálos baleset Zalaszentmihálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírusok feladták a leckét.","shortLead":"A vírusok feladták a leckét.","id":"20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26d05-6baf-4c47-b15a-39c5c3b736ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 15. 08:38","title":"Egyhetes influenzaszünet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]