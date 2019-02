Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki teheti, ne tartózkodjon sokáig a szabadban Miskolcon - kéri a polgármester.","shortLead":"Aki teheti, ne tartózkodjon sokáig a szabadban Miskolcon - kéri a polgármester.","id":"20190219_Szmogriadot_rendeltek_el_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a40c23b-34dc-4c6e-96f7-e397f956c3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Szmogriadot_rendeltek_el_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 19. 07:40","title":"Szmogriadót rendeltek el Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61333-91e6-4611-89cd-8b341fcd737d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne bújjon a magyar nép mögé Orbán Viktor, vállalja fel a saját döntéseit, mondja Frans Timmermans szocialista EB-alelnök, csúcsjelölt. Az orbáni falak csak az újabb európai belső határokat hozhatják el, nem kínálnak igazi megoldást.","shortLead":"Ne bújjon a magyar nép mögé Orbán Viktor, vállalja fel a saját döntéseit, mondja Frans Timmermans szocialista...","id":"20190218_Timmermans_Orban_alljon_ki_a_sajat_donteseiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61333-91e6-4611-89cd-8b341fcd737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d697e2c-71bf-4174-abfa-f37cd66c4bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Timmermans_Orban_alljon_ki_a_sajat_donteseiert","timestamp":"2019. február. 18. 07:16","title":"Timmermans: Orbán álljon ki a saját döntéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a291dd7-bcf1-4fb8-b086-51d6a55d05ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Indoklás, magyarázat egyelőre nincs.","shortLead":"Indoklás, magyarázat egyelőre nincs.","id":"20190217_Szigoritjak_a_belepest_a_parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a291dd7-bcf1-4fb8-b086-51d6a55d05ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305cede-5ccb-4a41-96cc-b5b702a471b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Szigoritjak_a_belepest_a_parlamentbe","timestamp":"2019. február. 17. 19:05","title":"Szigorítják a belépést a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják a dzsihádista mozgalom fészkét.","shortLead":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják...","id":"20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dec6f15-782d-4008-84da-43ee6966cf9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","timestamp":"2019. február. 17. 21:29","title":"Küszöbön az Iszlám Állam teljes veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, aki szerint akár még 20-30 év múlva is rácsodálkozhatunk a másikra. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra...","id":"20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9f7f8a-e07d-4448-9b4c-6988b06d09ec","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2019. február. 17. 20:15","title":"Adok és kapok: ez a kellő hozzáállás a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","shortLead":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","id":"20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7856ee-260d-41d8-99f4-e8acedf24265","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","timestamp":"2019. február. 18. 14:42","title":"Márciustól már helyi adókat is be lehet fizetni a Díjneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap.","shortLead":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök...","id":"20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dede41f-c12f-4fa4-a89b-fefc419175f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","timestamp":"2019. február. 17. 09:26","title":"Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]