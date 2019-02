Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","shortLead":"Az eredetire megszólalásig hasonlító T2-es Volkswagent szakavatott kezek több héten keresztül építették össze.","id":"20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66ff983-c042-4837-8bd3-b1bd7b29b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f82c6e-a088-4758-81e8-a8da98ec69a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_meg_a_mosogato_is_kockakbol_all_az_eletnagysagu_lego_vw_lakobuszban","timestamp":"2019. február. 19. 11:21","title":"Még a mosogató is kockákból áll az életnagyságú Lego VW lakóbuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai útlevelét, amit már rég vissza kellett volna adnia.","shortLead":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai...","id":"20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b45ba-79f2-4479-b7a8-c11aea5a4655","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","timestamp":"2019. február. 20. 05:28","title":"Letartóztatták Macron civileket verő volt biztonsági főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint a kormány nem támogat ellenzéki vezetésű várost. Márki-Zay Péter szerint tavaly is ellenszélben dolgoztak, az idén is megoldják.","shortLead":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint...","id":"20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf9ec86-1880-4ad5-9b57-ef42dfcb6ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","timestamp":"2019. február. 20. 06:15","title":"Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d355e47-9f79-4739-8795-b95d6bd94be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla tulaja, azért sokszor elég jó fej.","shortLead":"A Tesla tulaja, azért sokszor elég jó fej.","id":"20190218_elon_musk_zsiguli_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d355e47-9f79-4739-8795-b95d6bd94be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db34497-ce0b-4dff-b334-c07bb5e87770","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elon_musk_zsiguli_autos_video","timestamp":"2019. február. 18. 14:15","title":"Ezt az őrült Zsigulit még a nagy Elon Musk is lájkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Friss tanulmány bizonyítja, hogy a nők számára a felső 1 százalék üvegplafonja „szilárdan érintetlen”.","shortLead":"Friss tanulmány bizonyítja, hogy a nők számára a felső 1 százalék üvegplafonja „szilárdan érintetlen”.","id":"20190218_Meg_mindig_azok_a_legvagyonosabb_nok_akik_gazdag_ferfihoz_mentek_felesegul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66741826-b2e1-44ba-baa7-8651d4bed26f","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Meg_mindig_azok_a_legvagyonosabb_nok_akik_gazdag_ferfihoz_mentek_felesegul","timestamp":"2019. február. 18. 13:59","title":"Még mindig azok a legvagyonosabb nők, akik gazdag férfihoz mentek feleségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225ddff-31f6-4900-9125-2680bcef6473","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","timestamp":"2019. február. 19. 11:34","title":"Kedden indul az RTL új alvilági sorozata – ilyen lesz a főcíme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos...","id":"20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9d807e-0463-49ef-8a5d-39f409195d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","timestamp":"2019. február. 19. 13:14","title":"Nem engedik ki a börtönből Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]