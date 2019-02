"A Fidesz nem tartozik az Európai Néppárthoz" - reagált Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a kormány legújabb plakátkampányára. Ezen ő illetve a háttérben Soros György szerepel, a kormány pedig azt állítja, be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, illetve pénzt adnak a migránsoknak.

A kampányra szokatlanul gyorsan reagált az Európai Bizottság illetve a Néppárt is, kedd este pedig az elnök is megszólalt. Azon kívül, hogy a Fideszt nem tartja a Néppárt tagjának, azt is mondta,

hazudnak, de nem sokat lehet tenni ez ellen.

(via Reuters)