[{"available":true,"c_guid":"ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A GYSEV által még az osztrák vasúttól vett dízel motorvonatok a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém-vonalakon közlekednek nyártól.","shortLead":"A GYSEV által még az osztrák vasúttól vett dízel motorvonatok a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém-vonalakon...","id":"20190227_A_GYSEVtol_vett_motorvonatot_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50aa89-d1f4-43ac-a0e4-ae81eb11b728","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_A_GYSEVtol_vett_motorvonatot_a_MAV","timestamp":"2019. február. 27. 16:51","title":"GYSEV-motorvonatok kerültek a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból kiderül, hogy a páciensek többsége hosszú időn át saját maga próbálja meg felállítani a kórképet, majd amikor végre eljut az orvoshoz, erről büszkén be is számol neki.","shortLead":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból...","id":"20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8bd0-c5d3-4824-96c6-b268ac2a1004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","timestamp":"2019. február. 28. 12:03","title":"Doktor Google: sokan napokig bújják a keresőt, mielőtt orvoshoz mennének a bajjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolajé 395 forintra nőtt.","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolajé 395 forintra nőtt.","id":"20190227_Tovabb_dragult_a_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258a2ff-6c18-4483-956a-129360ea15b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Tovabb_dragult_a_benzin","timestamp":"2019. február. 27. 06:18","title":"Tovább drágult a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","shortLead":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","id":"20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3da0d-8f3a-4585-b30b-52748201d618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","timestamp":"2019. február. 28. 10:02","title":"Kigyulladt egy kamion, lezárták az M7-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy S10+-t.","shortLead":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe65e2f-6063-4c1a-948d-369365b508c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Vajon Európa vagy Amerika kapja a jobb Galaxy S10+-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6b25ab-7ebc-44a3-8a2b-825b9015157f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan képernyőt mutatott be a Lenovo, amellyel szinte bárhol másodlagos munkafelülethez juthat használója, az eszköz ugyanis klasszikus áramforrás nélkül is üzemel, ráadásul pehelykönnyű. ","shortLead":"Olyan képernyőt mutatott be a Lenovo, amellyel szinte bárhol másodlagos munkafelülethez juthat használója, az eszköz...","id":"20190228_lenovo_thinkvision_m14_hordozhato_monitor_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6b25ab-7ebc-44a3-8a2b-825b9015157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b51aa2-9b4f-4e70-908f-325b4c4ebbdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_lenovo_thinkvision_m14_hordozhato_monitor_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 28. 17:03","title":"Csinált egy monitort a Lenovo, amit a laptopja mellé, a táskába is rakhat, annyira könnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]