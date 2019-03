Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","shortLead":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","id":"20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbbe31c-da61-45ad-85eb-98aa3cad9f15","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. február. 28. 17:47","title":"23,5 fok volt ma – megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","shortLead":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","id":"20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b681c9-bc4b-40a4-9328-20209a0a5eb8","keywords":null,"link":"/elet/20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2019. február. 28. 11:24","title":"Pásztor Anna zaklatója haláláról: Borzasztóan sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi tévé szerintük fideszes vezetőjét.","shortLead":"Miután többségbe kerültek az ellenzékiek a szombathelyi közgyűlésben csütörtökön, első döntésként leváltották a helyi...","id":"20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af900a4-e768-45c9-972c-b3b79a678e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ujabb_fordulat_Szombathelyen_levaltottak_a_helyi_teve_igazgatojat_is","timestamp":"2019. március. 01. 06:40","title":"Újabb fordulat Szombathelyen, leváltották a helyi tévé igazgatóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","shortLead":"Féklámpakapcsoló javítása miatt 2,27 millió autóját hívja vissza a gyártó.","id":"20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafb50c6-a22d-4bd5-9fef-93278244b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b19d540-6846-4ad3-ab2d-3d552eb82cc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_200817_kozotti_Subaru_Forestere_vagy_Imprezaja_van_Akkor_ez_ont_is_erinti","timestamp":"2019. február. 28. 10:44","title":"2008-17 közötti Subaru Forestere vagy Imprezája van? Akkor ez önt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonestjén. Az oldott hangulatú beszélgetésen szó esett még a fejlődési szakaszokról, a tempóbeli különbségek áthidalásáról és a közös paplan veszélyeiről.","shortLead":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia...","id":"20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8c2a6-e52a-4354-a97c-fd3ffeacceac","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","timestamp":"2019. március. 01. 07:30","title":"Egy titka biztos van a jó párkapcsolatoknak, kérdés, be tudjuk-e tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107c3303-2ee8-4ca8-bd1c-7a0fb87a9396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eid Aljazairli egy éve még nem tudott úszni. Ma már az olimpiára készül.","shortLead":"Eid Aljazairli egy éve még nem tudott úszni. Ma már az olimpiára készül.","id":"20190301_Kisebb_csodat_muvelt_egy_sziriai_menekult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107c3303-2ee8-4ca8-bd1c-7a0fb87a9396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e549c66e-6740-4608-bba6-7087bb3e666c","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Kisebb_csodat_muvelt_egy_sziriai_menekult","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Kisebb csodát művelt egy szíriai menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]