Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","shortLead":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","id":"20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65887a40-105e-4a85-a7ff-97be46ff6f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","timestamp":"2019. március. 02. 13:43","title":"Aranyozott Merciben, részegen menekült egy orosz ketrecharcos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt fiatalkorú. Most viszont már egészen mást állítanak.","shortLead":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt...","id":"20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00495ded-08ef-40bf-91d0-6386f146d538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 01. 20:03","title":"Hazudott a Facebook, és ez egy véletlen miatt derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","shortLead":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","id":"20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3977bc9-56c5-412c-bb18-b0fb92bfe9f6","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","timestamp":"2019. február. 28. 19:27","title":"Halogatták az abortuszát, császármetszést kellett végezni egy 11 éves kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig.","shortLead":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet...","id":"20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb603e3-70f6-4603-b248-53257b76da27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","timestamp":"2019. március. 01. 17:03","title":"Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiónkból csak Lengyelország tudott több vállalatot küldeni Európa legjobban növekvő cégeinek listájára.","shortLead":"A régiónkból csak Lengyelország tudott több vállalatot küldeni Európa legjobban növekvő cégeinek listájára.","id":"20190301_Het_magyar_ceg_kerult_Europa_leggyorsabban_novekvo_vallalatai_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0e893-f251-4f1e-a53a-1db8203e4151","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Het_magyar_ceg_kerult_Europa_leggyorsabban_novekvo_vallalatai_koze","timestamp":"2019. március. 01. 17:25","title":"Hét magyar cég került Európa leggyorsabban növekvő vállalatai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","shortLead":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","id":"20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0925213-4c55-4571-ac7a-108df6ffdba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","timestamp":"2019. február. 28. 15:13","title":"Óriásit bukott a brit autóipar, pedig a Brexit még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","id":"20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da34c86d-f6a0-449a-86e3-ae9be329d641","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","timestamp":"2019. március. 01. 16:08","title":"A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]