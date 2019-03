Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei olcsó(bb) telefonjának fotós alaptulajdonságát.","shortLead":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei...","id":"20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44847e-47dd-4213-bb0c-6aca9cc47f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","timestamp":"2019. március. 04. 12:03","title":"Olcsó lesz, de jól fog fotózni: a Huawei P30 lite megkapja a triplakamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","shortLead":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","id":"20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba37ea3e-17ef-4595-b971-6f96e9dd36e3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","timestamp":"2019. március. 04. 13:35","title":"Öngyilkos lett a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","shortLead":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","id":"20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbbb226-1583-437c-a7a2-934fdfbc41ca","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:20","title":"Átírták a foci szabálykönyvét: izgalmas változások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","shortLead":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","id":"20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db33efc-1ed4-4bc0-a99c-914dee9e37c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","timestamp":"2019. március. 03. 15:59","title":"Kamionokkal szállítottak havat Alaszkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay internetes piacon. A vevő viszont perli a várost, mert szerinte Ahlens félrevezető hirdetésben keresett új gazdát az elkobzott ebnek.","shortLead":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay...","id":"20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afb0686-ac6c-4ce2-a92c-1cb5e6f5c658","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","timestamp":"2019. március. 02. 18:21","title":"Az eBayen árverezett el egy kutyát egy német város, a vevő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és új szociális államot ígér. Ez azonban a koalíciós partner ellenkezése miatt leginkább csak ígéret is marad.","shortLead":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és...","id":"201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f076cc4-038e-46fe-a0b1-7a3aa4f2c906","keywords":null,"link":"/vilag/201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","timestamp":"2019. március. 03. 08:30","title":"A nagykoalíció felmondását is előkészítheti a német szocdemek baloldali fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","shortLead":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","id":"20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf05137-58f8-4498-8dfc-6896b5ce45f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","timestamp":"2019. március. 03. 13:41","title":"Az LMP nem engedi el az otthonápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]