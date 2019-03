Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","shortLead":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","id":"20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44107add-d6d8-44da-872a-fee026f9b082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","timestamp":"2019. március. 04. 11:50","title":"A Teslák jövő héttől kiadják a sort: S 3 X Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik Budapestre erdélyi társadalomkutató szakemberek.","shortLead":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik...","id":"20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb7caa-74cf-4279-a23c-2b51a86b8a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. március. 03. 19:07","title":"Erdélyi kutatók álltak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák az álhíreket, az Európai Unió döntéshozói viszont továbbra sem elégedettek az eredménnyel – ez derül ki az idén januári eseményeket értékelő jelentésükből.","shortLead":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák...","id":"20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bbd9e-ffad-4e53-aab4-9ea576230823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Unja az EU, hogy hallgat a Facebook, suttog a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első koncertre minden jegy elkelt, a tenor így duplázni fog.","shortLead":"Az első koncertre minden jegy elkelt, a tenor így duplázni fog.","id":"20190304_Andrea_Bocelli_nem_is_egy_hanem_ket_koncertet_ad_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3f19e-7901-4601-807f-489ed097bef9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Andrea_Bocelli_nem_is_egy_hanem_ket_koncertet_ad_Budapesten","timestamp":"2019. március. 04. 11:23","title":"Andrea Bocelli nem is egy, hanem két koncertet ad Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak jegyet Kínában. És a megfigyelő rendszer még nem is pörög 100 százalékon.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak...","id":"20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5efe1-94cb-4299-bfc2-ef954c1176f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","timestamp":"2019. március. 03. 13:03","title":"Kíméletlenül pörög a mindenkit megfigyelő kínai rendszer: 23 millió embert tiltott le az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű robotot, ami minden probléma nélkül mozog a terepen is.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű...","id":"20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435bf96-42bc-4518-a762-7da68dcd4dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","timestamp":"2019. március. 03. 15:03","title":"Videó: lenyűgöző, hogyan hátraszaltózik az MIT új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","shortLead":"Egy-egy darab krumplit vagy hagymát is lehet rendelni több áruház webshopjában. ","id":"20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25796a6-f0ff-4add-b9fc-5e32beaf74da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Darabaron_kinalja_a_krumplit_az_Auchan_webshopja","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"Tudta, hogy darabáron is vehet krumplit online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]