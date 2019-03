Nem szűnik meg az SOS Gyermekfalvak, de a jövőben fontos szakmai átalakuláson megy keresztül – reagált közleményében az Index információira a szervezet.

A lap cikkében azt írta, hogy Ungár Péter LMP-s képviselő fordult írásbeli kérdésére Rétvári Bence államtitkár nem cáfolta, sőt lényegében meg is erősítette, hogy megszűnik az SOS Gyermekfalvak külföldi finanszírozása, ezért ez a gyermek- és családsegítő modell befejezheti működését Magyarországon, de legalábbis teljesen átalakul.

Ungár információi szerint a távoli modell az, hogy az SOS gyermekfalvak egyfajta koordinációs feladatot lát majd el, a gyerekeket pedig külsős nevelőszülőknél helyeznék el.

A szervezet délutáni közleményében azt írta: az átalakulásnak csak részben oka az, hogy az SOS nemzetközi szervezete 2020-tól nálunk lényegesen rosszabb gazdasági-társadalmi, egészségügyi helyzetben lévő országok támogatására csoportosítja át a forrásokat. Magyarországon ezekhez az országokhoz képest sokkal kedvezőbbek a körülmények, így több lehetőség van adománygyűjtésre.

© Szlavkovits Rita

„2012 óta készülünk rá, hogy önfenntartóvá váljunk. Míg 2012-ben az SOS összes bevételének 50 százaléka származott hazai bevételekből, ezt ma már 64 százalék” – írták. A szakmai átalakulás ugyanakkor véleményük szerint a gyerekek érdekeit szolgálja.

A szervezet a jövőben olyan nevelőszülőket keres, akik saját ingatlanukban gondoskodnának az SOS-be került gyerekekről. Az SOS családok egy része eddig is saját ingatlanban nevelte a gyerekeket, illetve ez az általános más gyermekvédelmi szolgáltatóknál is. Az SOS ingatlanjaiban jelenleg lakó nevelőszülői családok saját házukba/lakásukba költöznek, vagy saját döntésük alapján akár az SOS ingatlanjait is bérelhetik.

Az alacsony kihasználtságú, költséges ingatlanokat és használaton kívüli telkeket a közeljövőben értékesíteni fogják, az így befolyt összeget teljes egészében közvetlenül a magyar SOS-ben élő gyerekekre fordítják. A családok továbbra is megkapják ugyanazt a szakmai segítséget, amit eddig. Az együttélésnek ez a formája, az integráció jobban támogatja a gyerekek társadalmi beilleszkedését és későbbi boldogulását.

A szervezet a jövőben csökkenteni fogja a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számát átlagosan 3-4 főre, hogy még több figyelem jusson a gyerekekre. Ez egyben azt is jelenti, hogy növelik a nevelőszülők számát, hiszen változatlanul közel 400 gyermekről szeretnénk gondoskodni.