Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt akarja, hogy az MTA elnöksége utasítsa el a Palkovics Lászlóval kötött szándéknyilatkozatot.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt akarja, hogy az MTA elnöksége utasítsa el a Palkovics Lászlóval kötött...","id":"20190309_adf_mta_itm_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39dc95c4-ed73-4074-9d54-a32c2503c91a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_adf_mta_itm_megallapodas","timestamp":"2019. március. 09. 00:25","title":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma kiborult: Ez megfutamodás, nincs garancia a szakmai függetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt, azt nem tartják be. Magyarázatot adni, kérdésekre válaszolni nem hajlandó az Ab.","shortLead":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt...","id":"20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f286919-fa1e-42b2-a4fb-8b135b4c6b09","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 17:06","title":"Az Alkotmánybíróság maga szegi meg az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Media1 szerint leváltották Gosztonyi Balázst a New Wave Media Group éléről, a cég és a vezérigazgató nem erősítette meg az értesülést.","shortLead":"A Media1 szerint leváltották Gosztonyi Balázst a New Wave Media Group éléről, a cég és a vezérigazgató nem erősítette...","id":"20190308_Levalthattak_az_Origo_kiadojanak_vezerigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ae19b-72bf-4a46-b0f8-92745ebbf900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Levalthattak_az_Origo_kiadojanak_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. március. 08. 11:16","title":"Leválthatták az Origo kiadójának vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","shortLead":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","id":"20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a053861-acc0-4981-8569-911ff9829596","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","timestamp":"2019. március. 08. 16:20","title":"Meghalt az Iszlám Államhoz csatlakozott brit nő újszülött fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e46622-43ec-4fa5-bc23-e115e9789b29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utca lakói külön Instagram-fiókot indítottak, hogy bemutassák, mi minden zajlik az ablakuk alatt nap mint nap. ","shortLead":"Az utca lakói külön Instagram-fiókot indítottak, hogy bemutassák, mi minden zajlik az ablakuk alatt nap mint nap. ","id":"20190308_Parizs_Rue_Cremieux_setaloutca_lakok_varos_kapu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e46622-43ec-4fa5-bc23-e115e9789b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fe572e-e901-4a26-85a3-9d766ecb5224","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Parizs_Rue_Cremieux_setaloutca_lakok_varos_kapu","timestamp":"2019. március. 08. 12:29","title":"Besokallt egy csapat párizsi a turistáktól, kapuval zárnának le egy sétálóutcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","shortLead":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","id":"20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfed30a-cff8-44b3-9ee3-c9a1005eea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","timestamp":"2019. március. 08. 06:00","title":"Fociügyi főtanácsadója lett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap 24 órájában figyelik.","shortLead":"A nap 24 órájában figyelik.","id":"20190308_Felepult_a_budapesti_tuszejto_ment_is_a_maganzarkaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8d31fa-1510-4629-976a-bb199a01c513","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Felepult_a_budapesti_tuszejto_ment_is_a_maganzarkaba","timestamp":"2019. március. 08. 11:39","title":"Felépült a budapesti túszejtő, ment is a magánzárkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e5a942-e512-4cb4-accb-70e3a66ec57d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet lépett, amikor szeptemberre válságot jósolt. Hol az igazság?","shortLead":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet...","id":"20190308_gulyas_gergely_gazdasagi_valsag_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e5a942-e512-4cb4-accb-70e3a66ec57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b1be5-46c1-4b9f-96c8-300ab94e6b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_gulyas_gergely_gazdasagi_valsag_szeptember","timestamp":"2019. március. 08. 06:30","title":"Válságot vár szeptemberre a kormány. Lehet, hogy már tudnak valamit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]