Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","shortLead":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","id":"20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfed30a-cff8-44b3-9ee3-c9a1005eea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","timestamp":"2019. március. 08. 06:00","title":"Fociügyi főtanácsadója lett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is kidolgozott, amellyel bringás várossá tennék Budapestet.","shortLead":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is...","id":"20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba114eb5-21b8-47e9-bf10-8f92e705cefb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","timestamp":"2019. március. 06. 09:26","title":"Április 28-án lesz az I bike, üzennek a leendő főpolgármesternek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is az e-mail és azon át érkező adathalászati kísérletek jelentik az első számú fenyegetést az információbiztonsági vezetők számára a Cisco legfrissebb globális kiberbiztonsági kutatása szerint.","shortLead":"Idén is az e-mail és azon át érkező adathalászati kísérletek jelentik az első számú fenyegetést az információbiztonsági...","id":"20190308_adathalaszat_email_kiberbiztonsag_cisco_informaciobiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555da24-52cf-4154-af61-499ba98d320d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_adathalaszat_email_kiberbiztonsag_cisco_informaciobiztonsag","timestamp":"2019. március. 08. 08:33","title":"Ha erre az egy dologra odafigyel, már azzal is nagyobb biztonságban lesznek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9f8579-1bf4-4b12-b675-9fda851369e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten és Debrecenben áprilistól jelennek meg a Bolt feliratú taxik.","shortLead":"Budapesten és Debrecenben áprilistól jelennek meg a Bolt feliratú taxik.","id":"20190307_Boltra_valtoztatja_a_nevet_a_Taxify","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9f8579-1bf4-4b12-b675-9fda851369e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249d241e-9baf-4959-a87c-2aeccb3132e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Boltra_valtoztatja_a_nevet_a_Taxify","timestamp":"2019. március. 07. 09:30","title":"Boltra változtatja a nevét a Taxify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A másodfokú bíróság az ügy valamennyi vádlottját bűnösnek mondta ki a múlt pénteken.","shortLead":"A másodfokú bíróság az ügy valamennyi vádlottját bűnösnek mondta ki a múlt pénteken.","id":"20190307_sulyositas_fellebbezes_mvm_vezerigazgato_ugyeszseg_birosag_kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8eb9-6c83-4e48-8a0f-1f2e5b77b37d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_sulyositas_fellebbezes_mvm_vezerigazgato_ugyeszseg_birosag_kuria","timestamp":"2019. március. 07. 10:41","title":"Súlyosításért fellebbeznek a volt MVM-vezér és társai perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100 lovas autó is.","shortLead":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100...","id":"20190307_dodge_charger_tortenet_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf729e-7958-48f9-ab7d-0a9d94e45ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_dodge_charger_tortenet_video","timestamp":"2019. március. 07. 14:40","title":"Tömény, V8-as hangokkal kísért videón a Dodge Charger története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]