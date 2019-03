Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet lépett, amikor szeptemberre válságot jósolt. Hol az igazság? 2019. március. 08. 06:30 Válságot vár szeptemberre a kormány. Lehet, hogy már tudnak valamit? Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100 lovas autó is. 2019. március. 07. 14:40 Tömény, V8-as hangokkal kísért videón a Dodge Charger története A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket. 2019. március. 07. 10:26 Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók Harminchét ország összesen 7500 politikusának weboldalát vizsgálták meg egy átfogó, nemzetközi kutatásban. Kiderült, ötből három közszereplő nem tartja fontosnak a ma már alapvetőnek tekinthető titkosítást, azaz a honlapra látogatók védelmét. A hazai politikusok esetében sokkal rosszabb a helyzet, a biztonsági kutatók a legrosszabbak között emelték ki Magyarországot. 2019. március. 07. 11:10 10-ből 9 magyar politikus elbukott a vizsgán: isten óvja azokat, akik az oldalaikra tévednek Elmeszakértői vizsgálatot kért a bíró a férfira, aki felgyújtotta a kiszombori templomkaput. 2019. március. 07. 19:46 Pelenkákkal felgyújtotta a templomkaput, mert a pap átjárt az anyjához Az angol lap világosan fogalmaz frissen megjelent cikkében: az Európai Néppárt túl hosszú időn keresztül tolerálta már így is a magyar miniszterelnök autokratikus hozzáállását. 2019. március. 08. 08:47 Economist: Itt az idő, hogy kirakják Orbánt Ketaminszármazékot tartalmazó orrsprayt engedélyezett súlyos depresszió kezelésére az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA). 2019. március. 09. 09:03 30 év után új gyógyszer: piacra dobják az orrsprayt, ami azonnal hat a depresszió ellen Kevesebb, mint fele annyi céget vezet kizárólag női vezető, mint ahány mint kizárólag férfi által vezetett létezik - derül ki az OPTEN Kft. elemzéséből. A női vezetők által irányított cégek jellemzően kisebbek, ugyanakkor alacsonyabb csődkockázattal működnek, mint a férfiak által irányítottak. Minden pénzügyi mutatóban jobban teljesítenek azok a cégek, ahol férfiak és nők egyaránt megtalálhatóak a vezetésben. 2019. március. 08. 06:02 Alacsonyabb a csődkockázat, ha nő vezeti a céget