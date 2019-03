A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.

A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának (PMP) képviselői megszavazzák a Fidesz kizárását az Európai Néppártból (EPP) - jelentette be Traian Basescu, a PMP tiszteletbeli elnöke, aki szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.

"Ha csak az a tegnapi (vasárnapi) gyalázatos nyilatkozat lenne, amely szerint Budapest támogatja a székelység autonómia-tüntetését, akkor sem érthetnénk egyet azzal, hogy Orbán Viktor az EPP-ben maradjon" - idézte a volt román államfőt az Agerpres hírügynökség.

Az RMDSZ elhibázottnak minősítette a Fidesz kizárására vonatkozó kezdeményezést, és leszögezte, hogy az ellen szavaz. Az EPP legnagyobb romániai tagpártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) még nem foglalt állást az ügyben.