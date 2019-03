A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke a diáklány ellen. Pont annyira jött be, mint múlt héten az Origónak: semennyire. Az ítélet nem jogerős, már csak az eredeti karaktergyilkos anyagot közlő Ripost elleni per van hátra.