Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","shortLead":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","id":"20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c248d3-5aa4-4fff-8949-885ec535e322","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","timestamp":"2019. március. 11. 19:59","title":"Elhalasztotta az algériai elnökválasztást a húsz éve hatalmon lévő Buteflika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","shortLead":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","id":"20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8057c-c797-408a-b785-f3588878da2c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","timestamp":"2019. március. 11. 18:13","title":"Visszaengedik a vadonba a budapesti állatkert óriásvidráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is egyedülállónak számít. ","shortLead":"Bari közelében, Monopoli városának partjainál fedezték fel a tenger mélyén húzódó korallzátonyt, amely Európában is...","id":"20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9762f6d-bc11-4634-8df0-3166e0a0a95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ed8fa2-f91b-4c32-9168-558a04069326","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Felfedeztek_Olaszorszag_elso_korallzatonyat","timestamp":"2019. március. 12. 11:00","title":"Felfedezték Olaszország első korallzátonyát, akár 100 kilométer hosszú is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","shortLead":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","id":"20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4383-0acb-469f-a7bd-06b9928d720b","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","timestamp":"2019. március. 11. 20:54","title":"Új pontszerző szabályt vezettek be a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést a templomban, másvalakinek pedig az autóját rongálta meg.","shortLead":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést...","id":"20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2275b437-dcde-4c2f-82c2-98bc198bdbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","timestamp":"2019. március. 11. 07:32","title":"Börtönbe megy a templomban randalírozó, majd ismeretlen nőket bántalmazó hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","id":"20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46739715-f3e2-4150-b316-469cce2743f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 11. 06:46","title":"Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]