[{"available":true,"c_guid":"747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","shortLead":"A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy egy utast Bakuban őrizetbe vettek az eset után.","id":"20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747875d7-1f6b-4cda-aaae-e7510f0bc34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde0348-6860-4e27-ad1a-91ef4c59b289","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Bombapanik_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_orosz_utasszallito","timestamp":"2019. március. 11. 16:14","title":"Bombapánik miatt hajtott végre kényszerleszállást egy orosz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is.\r

\r

","shortLead":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista...","id":"20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6899223-2d62-45c0-952d-44e3939f95bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","timestamp":"2019. március. 12. 16:11","title":"Dózsa Lászlót díjazta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését. Salátatörvény az Országgyűlés előtt. ","shortLead":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését...","id":"20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90d888-a6e3-4d7b-9207-c0c7944e2b7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","timestamp":"2019. március. 12. 18:43","title":"Új bombaüzletet talált ki a kormány a lakástakarékoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","shortLead":"Márciusban 21 százalékkal olcsóbban utazhatnak a nők a berlini tömegközlekedéssel.","id":"20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a44506b-9190-4c8d-9baa-c42eb57fdd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa96ae-ed4d-4b73-afba-6eb767f8d1f5","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Berlin_metrojegy_fizetesi_kulonbsegek_nojogok","timestamp":"2019. március. 12. 14:16","title":"Berlinben bevezetik a női jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még mindig tehetnek érte: ne vonják vissza az egyetem működési engedélyét, üzeni az egyetem.\r

","shortLead":"A kormány által hozott törvény miatt nem tudott az egyetem tovább itt működni, ha szeretnék, hogy a CEU maradjon, még...","id":"20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956f4b57-e69c-440e-8bce-d69870bf5397","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Rektor_A_kormany_eluldozte_a_CEUt_Budapestrol_es_hazudnak_amikor_ezt_tagadjak","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Rektor: A kormány elüldözte a CEU-t Budapestről, és hazudnak, ha mást mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

","shortLead":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos...","id":"20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9094ad-c632-4d73-91a4-df20acd44203","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","timestamp":"2019. március. 12. 05:44","title":"Két halottja van egy baranyai lakástűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","shortLead":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","id":"20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5c085-ec90-4cb7-8712-5057050cab50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","timestamp":"2019. március. 11. 21:38","title":"Tiborczhoz került a Szabadság téri Adria-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]