[{"available":true,"c_guid":"0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","shortLead":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","id":"20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1552-3153-4b27-8bdb-0551283a4b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","timestamp":"2019. március. 13. 06:30","title":"A Corvin sétányon lévő lakásokban volt a dizájnerdrog-árusok központja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","shortLead":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","id":"20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93b410-3e95-4a28-b017-01a51ede6062","keywords":null,"link":"/elet/20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","timestamp":"2019. március. 13. 10:56","title":"A Fradi méltón vesz búcsút Koós Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is debütálni fog. A készítők szerint a Birtney Spears-musical egy feminista fordulatot tartogat. ","shortLead":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is...","id":"20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a08d6b-d9a6-408f-bb7e-91a48191ef85","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","timestamp":"2019. március. 13. 10:26","title":"Musical készült Britney Spears dalaiból, hercegnők fogják énekelni a slágereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","shortLead":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

\r

","id":"20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247fa57-0a94-4121-88a5-99157c6fb24b","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Megvan_kie_a_vilag_legjobb_sult_szalonnaja","timestamp":"2019. március. 12. 19:20","title":"Megvan, kié a világ legjobb sült szalonnája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c0aa42-d304-4774-a6d0-1a22d9544ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Havas Jon feneke nem számít – üzente a színésznő. ","shortLead":"Havas Jon feneke nem számít – üzente a színésznő. ","id":"20190311_Emilia_Clarke_Tronok_Harca_meztelenseg_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c0aa42-d304-4774-a6d0-1a22d9544ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52287f3a-ba44-4c0a-8fea-fd68a0e7e348","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Emilia_Clarke_Tronok_Harca_meztelenseg_sorozat","timestamp":"2019. március. 11. 17:15","title":"Emilia Clarke szerint a Trónok Harca nem a meztelenségről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.\r

\r

","shortLead":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.\r

\r

","id":"20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4f02f0-00f1-4d10-b2b2-4fb753c6867d","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","timestamp":"2019. március. 12. 22:07","title":"Európában csalódottság fogadta a Brexit-szavazás kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb Brüsszelt támadó plakátkampányt, vagyis a mögötte álló ismeretlen tettest. A feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, majd meghallgatásra idézték a rendőrségre.","shortLead":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb...","id":"20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78775a8f-4eca-4c8f-8b7e-6c395dcef62d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","timestamp":"2019. március. 13. 13:24","title":"Feljelentette a plakátkampányt, behívták a rendőrségre Szél Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság (FAA) saját nyomozása semmilyen problémát nem tárt fel. Ez az a modell, amely Indonéziában és nemrég Etiópiában is lezuhant. ","shortLead":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság...","id":"20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8a8445-dfb0-49ad-b0d5-3b65d3725e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. március. 13. 09:33","title":"Már a tragédia előtt arra panaszkodtak a pilóták, hogy gond van a Boeing Max gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]