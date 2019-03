Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. 2019. március. 13. 10:10 Gyógyszeres kezelés alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja

Járt már Szíriában és Irakban is. 2019. március. 14. 09:53 Az egységes Koreáról énekelt Phenjanban a brit Joss Stone, aki a világ minden országában fel akar lépni

2019. március. 14. 16:56 Vége a plakátkampánynak?

Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. 2019. március. 12. 20:23 Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás

Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák engedélyeztetésébe, a szakma szerint pedig ez akár jól működő bányák leállásához is vezethet. Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák engedélyeztetésébe, a szakma szerint pedig ez akár jól működő bányák leállásához is vezethet. 2019. március. 13. 12:38 Működő bányákat lehetetleníthet el egy tavaly elrejtett törvénymódosítás

Idén már a hetedik generációs iPad érkezik, és úgy tudni, hogy az Apple nem változtatott két olyan jellemzőn, amelyet szeretnek a felhasználók. 2019. március. 13. 15:03 Ez jó húzás: két kedvelt jellemzőt is megtarthat az Apple az idei iPaden

Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít az adóhivatal a bevalláskészítés terhétől – tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t hozzátéve, hogy csütörtöktől már elérhetők a bevallási tervezetek. 2019. március. 13. 16:16 Holnaptól ezért figyelheti többmilliónyi magyar az ügyfélkapuját

A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket. 2019. március. 14. 13:45 Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét