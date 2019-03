Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban zajló négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix...","id":"20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491388f-2668-4a88-8d6b-209b5ede42e2","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","timestamp":"2019. március. 16. 17:55","title":"Összejött a női kézilabdásoknál a csúcsdöntő a kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak listáját, ám egyre több részlet kerül nyilvánosságra az áldozatokról. Az egyik például egy hároméves fiú, Ibrahim Muszad, aki bátyja szerint imádott nevetni, állandóan mosolygott. A gyilkosról, a 28 éves Brenton Tarrantról is mind többet tudni, az bizonyos, hogy évekig készült a merényletre, és az első bírósági meghallgatáson az is kiderült, nem bánta meg tettét. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül.","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak...","id":"20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d95c6a-bf05-4c97-b6dc-054805914309","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","timestamp":"2019. március. 17. 18:00","title":"A legangolabb város Anglián kívül: miért éppen Christchurch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért támadások miatt omlott össze.","shortLead":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért...","id":"20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23faeffd-d60c-4093-bbf3-ce5d5e6d0484","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","timestamp":"2019. március. 16. 21:41","title":"TMZ: Öngyilkosságot kísérelt meg Michael Jackson lánya, de már elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Sok napsütésre számíthatunk. ","id":"20190317_23_fok_is_lehet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d7ac-e3a8-45e7-9616-bef31d19b37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_23_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. március. 17. 08:08","title":"23 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f396912-428e-4bfb-9226-c1481be237fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú nem állt kapcsolatban a támadókkal, de az erőszakot ösztönző üzeneteket osztott meg. ","shortLead":"A fiú nem állt kapcsolatban a támadókkal, de az erőszakot ösztönző üzeneteket osztott meg. ","id":"20190318_Ujzelandi_meszarlas_18_eves_fiut_allitanak_birosag_ele_az_elo_kozvetites_megosztasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f396912-428e-4bfb-9226-c1481be237fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b43d8-ea28-448b-9678-4becf25d2e25","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Ujzelandi_meszarlas_18_eves_fiut_allitanak_birosag_ele_az_elo_kozvetites_megosztasaert","timestamp":"2019. március. 18. 10:00","title":"Új-zélandi mészárlás: 18 éves fiút állítanak bíróság elé az élő közvetítés megosztásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei jönnek haza nyári táborra.\r

\r

","shortLead":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei...","id":"20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c386b6d1-d146-4870-8055-32ee73c49652","keywords":null,"link":"/kkv/20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","timestamp":"2019. március. 18. 06:51","title":"Nyári táborok: új trend, hogy a külföldön élő magyarok hazaküldik a gyereket nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","shortLead":"De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","id":"20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7a3cf0-1384-41e9-a036-01735c493d09","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","timestamp":"2019. március. 17. 19:55","title":"Tudta, hogy több katonánk van, mint Svédországnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte, nézzék meg a célfotót, amivel elvesztette az aranyat - ezt díjazta a Nemzetközi Fair Play Bizottság.\r

\r

","shortLead":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte...","id":"20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9042e6f-ad07-46ed-ae39-76ce3530fe66","keywords":null,"link":"/sport/20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 17. 19:18","title":"Igazán nemes gesztust tett a magyar evezős, kitüntette a Fair Play Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]