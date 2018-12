Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és Vajda Lajos Szentendrén / Power 100 és a ledarált Banksy – rangsorelemzés és az „év műtárgya” / Kettétört korszak – a közép-európai avantgárd Olomoucban / Bbbbrrruuuccceee – Bruce Nauman New Yorkban / Egyszemélyes hírügynökség – Weegee, a híres / Politikai tájképek – Csontváry szimbolikus jeruzsálemi képei / Egyszer az életben – Bruegel-blockbuster Bécsben



","shortLead":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és...","id":"20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dd9c83-139f-4a91-b9f6-f8ba80ca9d23","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","timestamp":"2018. december. 07. 16:07","title":"Megjelent a Műértő 2018 december-januári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem kritikus.","shortLead":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem...","id":"20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63daa39d-1bf3-4277-a011-8c3608c9ae29","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","timestamp":"2018. december. 07. 12:34","title":"Több pénzt kaphat patkányirtásra a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01513c8-4761-4fbd-a621-3bedd6f631c2","c_author":"","category":"cegauto","description":"Egy méregdrága sportkocsi is megirigyelné ennek a traktornak a fényezését. Kérdés, hogy valaha szántananak-e majd vele?","shortLead":"Egy méregdrága sportkocsi is megirigyelné ennek a traktornak a fényezését. Kérdés, hogy valaha szántananak-e majd vele?","id":"20181208_a_nap_fotoja_ilyen_egy_aranytol_csillogo_MTZ_traktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01513c8-4761-4fbd-a621-3bedd6f631c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85135e4-3c59-4fd8-9e8b-e37c52e2a6dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181208_a_nap_fotoja_ilyen_egy_aranytol_csillogo_MTZ_traktor","timestamp":"2018. december. 08. 06:41","title":"A nap fotója: ilyen egy aranytól csillogó MTZ traktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac25c0-9b4c-47a8-8d4e-e09fd032f87b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak kis szakaszon és rövid időre, de további demonstrációkat ígérnek. ","shortLead":"Egyelőre csak kis szakaszon és rövid időre, de további demonstrációkat ígérnek. ","id":"20181207_Felpalyas_utlezarast_tartottak_Veszpremben_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ac25c0-9b4c-47a8-8d4e-e09fd032f87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3440aae0-df03-4785-b941-bbbfb38dc6ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Felpalyas_utlezarast_tartottak_Veszpremben_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 07. 15:10","title":"Félpályás útlezárást tartottak Veszprémben a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","shortLead":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","id":"20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a812953-7637-4a5f-970d-5a68b86af7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","timestamp":"2018. december. 07. 13:10","title":"Révész Sándort akarta énekesnek Szikora Róbert az R-Go-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga mellényes tüntetők, és a rendőrök között. A rendfenntartók többek között Párizsban és Marseille-ben csaptak össze a tüntetőkkel, s könnygáz gránátokat, vízágyúkat és gumilövedékeket is bevetettek. Brüsszelben is megjelentek a sárga mellényesek, s belga fővárosban is komoly összecsapások törtek ki.","shortLead":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga...","id":"20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879a32c-32c5-437c-a146-bff9c69eb543","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","timestamp":"2018. december. 08. 21:12","title":"Így telt az újabb zajos szombat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő rögzített üzenetben biztat a konzultáció kitöltésére. A hangfelvétel végén, jókora szünet után elhangzik, mindez a Fidesz megbízásából készült.","shortLead":"Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő rögzített üzenetben biztat a konzultáció kitöltésére. A hangfelvétel...","id":"20181207_Nemzeti_konzultacio_telefonon_kampanyol_a_Fidesz_majd_oromteli_karacsonyi_keszulodest_kivannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55818a06-cc23-493a-b58a-6d8ed9a8abda","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Nemzeti_konzultacio_telefonon_kampanyol_a_Fidesz_majd_oromteli_karacsonyi_keszulodest_kivannak","timestamp":"2018. december. 07. 12:53","title":"Nemzeti konzultáció: telefonon kampányol a Fidesz, majd örömteli karácsonyi készülődést kívánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az áprilisi választásokon több ezer szavazattal legyőzte Kucsák László fideszes politikust a szocialista Kunhalmi Ágnes, így Kucsák nem lett országgyűlési képviselő. Most azonban mégis miniszteri biztossá nevezték ki őt, igaz, pénzt nem kap munkájáért, csak egyéb juttatásokat.","shortLead":"Az áprilisi választásokon több ezer szavazattal legyőzte Kucsák László fideszes politikust a szocialista Kunhalmi...","id":"20181207_Kunhalmi_Agnes_jol_megverte_aprilis_8an_megis_miniszteri_biztos_lesz_a_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b74c2c-2b0c-483e-987a-3b9e47a2a1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kunhalmi_Agnes_jol_megverte_aprilis_8an_megis_miniszteri_biztos_lesz_a_fideszes","timestamp":"2018. december. 07. 15:45","title":"Kunhalmi Ágnes jól megverte április 8-án, mégis miniszteri biztos lesz a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]