[{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes tájékoztatást kérnek.","shortLead":"Részletes tájékoztatást kérnek.","id":"20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bfd3b2-1719-4fae-91bf-718429224392","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","shortLead":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","id":"20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443780a2-66f1-4563-afbf-f10d60fcdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","timestamp":"2019. március. 22. 18:27","title":"Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész az elvonón tudta meg, hogy apa lesz. ","shortLead":"A zenész az elvonón tudta meg, hogy apa lesz. ","id":"20190322_Gyereket_var_Curtis_menyasszonya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0882caba-705d-4029-bbf1-3529a3791f31","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Gyereket_var_Curtis_menyasszonya","timestamp":"2019. március. 22. 06:48","title":"Gyereket vár Curtis menyasszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0760e490-8f7a-48aa-8781-911de6ebf426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszoknál is nagyon péntek van. ","shortLead":"Az oroszoknál is nagyon péntek van. ","id":"20190322_lada_niva_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0760e490-8f7a-48aa-8781-911de6ebf426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d60f-6d63-4be3-a770-8cbb7efd24eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_lada_niva_orosz","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Keljfeljancsi-autót csináltak ebből a Lada Nivából - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","shortLead":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","id":"20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f2fe8b-68bb-4b7a-bfcb-31833763684f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 22. 14:51","title":"Egy ábra arról, mennyire keveset keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","shortLead":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","id":"20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b990753-7fbd-47a4-ab90-9441cc630f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","timestamp":"2019. március. 21. 12:58","title":"Amszterdam megvédi a szexmunkásait a turistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","shortLead":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","id":"20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9805591-fdff-486e-b3b7-474aa3d1058f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","timestamp":"2019. március. 22. 10:33","title":"Feltörhetetlennek hirdették, komoly biztonsági hibát találtak a Magyarországon is árult autóriasztóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent a helyszínen.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemsokára beszédet mond a nemzetközi migrációs konferencián. Néhány tiltakozó is megjelent...","id":"20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a951c3-52b5-4fdc-9c83-2c2c4d7df873","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_is_beszel_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 09:29","title":"Orbán is beszél a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]