[{"available":true,"c_guid":"1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","shortLead":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","id":"20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c184d-284b-46a3-91a5-5e49b723ec74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","timestamp":"2019. március. 22. 19:05","title":"Macron nem vitte túlzásba Orbán üdvözlését Brüsszelben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8","c_author":"","category":"vilag","description":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","shortLead":"Bemutatta hét főből álló kampánycsapatát az európai liberális pártcsalád (ALDE) Brüsszelben.\r

","id":"20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba4b8ee-dbda-47a1-b191-ad062796cba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ecaed-e6bc-4c99-a830-18624625c310","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Momentumos_is_bekerult_az_Europa_csapatba","timestamp":"2019. március. 21. 21:15","title":"Momentumos is bekerült az Európa-csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","shortLead":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","id":"20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cfcbca-8919-464f-872b-b138b67a2570","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","timestamp":"2019. március. 21. 19:43","title":"Megerősítette a kormányhivatal: védettség alatt álló erdőt irtottak ki a Balaton-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bb9f78-75cc-41c9-8945-1122ac3f77c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A komp a Tigris folyón haladt, az észak-iraki Moszul városának közelében borult fel és süllyedt el. ","shortLead":"A komp a Tigris folyón haladt, az észak-iraki Moszul városának közelében borult fel és süllyedt el. ","id":"20190322_Tobb_mint_szaz_aldozata_van_az_iraki_kompbalesetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8bb9f78-75cc-41c9-8945-1122ac3f77c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7452a52-e020-4d7a-912d-a0395891f691","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Tobb_mint_szaz_aldozata_van_az_iraki_kompbalesetnek","timestamp":"2019. március. 22. 19:30","title":"Kétszázan utaztak az ötvenfős kompon Irakban, az utasok fele nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","shortLead":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","id":"20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8cecec-882a-4517-98d1-3e00bf401d40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Belehúzott a magyar Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Latabár Kálmánja vagy Madaras Józsefje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és temperamentumosak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab05a4-c105-4a0c-9ce4-83a9a43d5a41","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","timestamp":"2019. március. 22. 20:00","title":"Szalay Bence: Nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01fda4-9a65-419f-af13-ff27da07258e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viddo reklámmentes videózást ígér, ezért azonban fizetni kell. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is részesedést kapnak a bevételből.","shortLead":"A Viddo reklámmentes videózást ígér, ezért azonban fizetni kell. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is...","id":"20190322_viddo_videomegoszto_platform_elofizeteses_video_reklammentes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b01fda4-9a65-419f-af13-ff27da07258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6408175-9775-4b62-a91b-8a6501b11503","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_viddo_videomegoszto_platform_elofizeteses_video_reklammentes_video","timestamp":"2019. március. 22. 14:33","title":"Itt a magyar videómegosztó, ami a YouTube konkurenciája akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]