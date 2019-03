Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200","c_author":"Czeglédi Fanni - Balla István","category":"elet","description":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett. Amellett, hogy a megfizethető fűtőanyaggal a faluban élők túlélhetik a telet, az üzem munkát ad a helyieknek. Riportban mutatjuk be a toldi brikettüzemet.","shortLead":"Kelet-Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű falujában idén már géppel készül a magas fűtőértékű brikett...","id":"20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44238a90-08c8-405b-8074-339c01a78200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96531917-28db-4b78-8961-16a77ce719a2","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Az_uzenet_egyszeru_ha_teszel_valamit_magadert_segitenek_neked","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Az üzenet egyszerű: ha teszel valamit magadért, segítenek neked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","shortLead":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","id":"20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cf5b-1d6e-427c-a776-8981e61f7e6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","timestamp":"2019. március. 26. 08:07","title":"Tarantino új filmjének itt a szinkronos előzetese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi temetőgondnokságtól, hogy fizesse be a bérleti díjat szerettei nyughelyéért, mert különben a sír „újratemethetővé válik”. Lázár János, a térség képviselője még a tavalyi választási kampány hevében ígérte meg, hogy eltörlik a díjat.","shortLead":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi...","id":"20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37696376-d6b6-4880-99c5-0d0d66138146","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","timestamp":"2019. március. 26. 15:50","title":"Lázár János az ingyenes sírmegváltással kampányolt, most csend van az ígéretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelent majd gondot, ha valaki visszatérne az Instagramon használt korábbi fióknévre, a rendszer ugyanis pár napig megőrzi azt. Az újítás más miatt is fontos.","shortLead":"Nem jelent majd gondot, ha valaki visszatérne az Instagramon használt korábbi fióknévre, a rendszer ugyanis pár napig...","id":"20190325_instagram_felhasznalonev_fioknev_azonosito_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716a90ef-3338-47d8-aa1c-8188e17a02d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_instagram_felhasznalonev_fioknev_azonosito_nevvaltoztatas","timestamp":"2019. március. 25. 15:33","title":"14 napos türelmi időszak jön az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","shortLead":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","id":"20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf703580-4c99-49ee-8aa0-5b46d8298380","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","timestamp":"2019. március. 26. 19:43","title":"Videó: Ferenc pápa nem hagyta, hogy megcsókolják a gyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola felszerelésére fordítja.\r

\r

","shortLead":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola...","id":"20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6436a-1628-4dab-81da-c29af2f51ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","timestamp":"2019. március. 25. 05:19","title":"Árva gyerekeket tanító kenyai tanár kapta az egymillió dolláros díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Másodszor is.","shortLead":"Másodszor is.","id":"20190326_conor_mcgregor_visszavonul_mma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577b722-2031-488b-a223-b14426c6a04d","keywords":null,"link":"/sport/20190326_conor_mcgregor_visszavonul_mma","timestamp":"2019. március. 26. 09:05","title":"Visszavonul Conor McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","shortLead":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","id":"20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054a5f17-668d-46a4-95cd-abf1fa8e5040","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","timestamp":"2019. március. 26. 09:28","title":"Bosszúból magyar válogatott akart lenni, de ma már csak Románia létezik a számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]