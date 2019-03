Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek az oldalon.","shortLead":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek...","id":"20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0a147a-bf34-42e5-aa30-fdcadbbb079e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","timestamp":"2019. március. 28. 09:33","title":"Bekeményít a Facebook és az Instagram, csírájában fojtják el a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak, hogyan egyesülhetnének.","shortLead":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak...","id":"20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fba60b-bb40-47c0-ad86-5198a1f56be8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","timestamp":"2019. március. 27. 14:26","title":"Nem bízná a kormány a piacra, hogy melyik bank melyikkel egyesüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","shortLead":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","id":"20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab257a06-e41c-4200-9d9a-69006d9703ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","timestamp":"2019. március. 27. 10:18","title":"Napelemparkot építene az Elios egykori vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4ff345-b254-4744-80ee-4842df336919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Baselworld 2019 órakiállításon mutatta be a neves svájci óragyártó, a TAG Heuer jól ismert okosórájának golfozókra szabott változatát.","shortLead":"A Baselworld 2019 órakiállításon mutatta be a neves svájci óragyártó, a TAG Heuer jól ismert okosórájának golfozókra...","id":"20190327_tag_heuer_connected_modular_45_okosora_golfos_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4ff345-b254-4744-80ee-4842df336919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9877ee62-02d2-46d2-b952-3fbb26b466c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_tag_heuer_connected_modular_45_okosora_golfos_valtozata","timestamp":"2019. március. 27. 13:03","title":"Elegáns új órával állt elő a TAG Heuer, csak épp 600 ezer forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","shortLead":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","id":"20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a184793-67fc-4ebb-a401-289a511517dc","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","timestamp":"2019. március. 28. 21:35","title":"Bejelentette visszavonulását az ausztrál gólrekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","shortLead":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","id":"20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d8479e-af4a-48e2-a45f-7b1d4e95ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","timestamp":"2019. március. 28. 07:34","title":"Állami pénzből képezhették ki hajósnak az agrárminisztérium több vezető tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","shortLead":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","id":"20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f74067f-8e8f-449c-a51b-574f902709c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","timestamp":"2019. március. 28. 16:40","title":"Karácsony feljelenti és vitára hívja Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]