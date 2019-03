Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","shortLead":"A Népszava szerint a jogosítvánnyal nem csak csónak, akár egy kisebb jacht is elvezethető. ","id":"20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d8479e-af4a-48e2-a45f-7b1d4e95ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Allami_penzbol_kepezhettek_ki_hajosnak_az_agrarminiszterium_tobb_vezeto_tisztsegviselojet","timestamp":"2019. március. 28. 07:34","title":"Állami pénzből képezhették ki hajósnak az agrárminisztérium több vezető tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","shortLead":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","id":"20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e61e70-0a56-4aa5-842d-3c4e02395904","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","timestamp":"2019. március. 27. 09:33","title":"Megint hamar kiesett Novak Djokovic, ezúttal Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin államtitkár és a szocialista Bangóné Borbély Ildikó.","shortLead":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin...","id":"20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb355b-4eec-414b-b996-a9ae560af870","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","timestamp":"2019. március. 28. 09:04","title":"Az MSZP kész megszavazni a Fidesz családpolitikai javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A totális jogi bizonytalanság ellenére a CEU vezetése próbál nyugalmat sugározni, az oktatók véleménye azonban megoszlik a jövőt illetően, ahogy van, akit a bécsi működési költségek is aggasztanak. A bizonytalanságok miatt van, ahol visszaesett a magyar jelentkezők aránya is.","shortLead":"A totális jogi bizonytalanság ellenére a CEU vezetése próbál nyugalmat sugározni, az oktatók véleménye azonban...","id":"20190328_ceu_kampusz_koltozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b019c0-cb86-43c5-b641-54428b34ea21","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_ceu_kampusz_koltozes","timestamp":"2019. március. 28. 06:30","title":"\"Komoly veszélyek és nyilvánvaló feszültségek\" a CEU bécsi költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"c7788a4f-2fdf-448f-90a3-fde4a8017d16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A török elnök szerint a török nemzet évek óta azután sóvárog, hogy az isztambuli Hagia Szophia dzsámi legyen. Ez egyben a muzulmán világ elvárása is.","shortLead":"A török elnök szerint a török nemzet évek óta azután sóvárog, hogy az isztambuli Hagia Szophia dzsámi legyen. Ez egyben...","id":"20190328_hagia_szophia_isztambul_muzeum_dzsami_vallas_atalakitas_recep_tayyip_erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7788a4f-2fdf-448f-90a3-fde4a8017d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed1facc-2c40-4855-ab62-91fea0f220ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_hagia_szophia_isztambul_muzeum_dzsami_vallas_atalakitas_recep_tayyip_erdogan","timestamp":"2019. március. 28. 11:47","title":"Dzsámivá alakíttatná Erdogan az Hagia Szophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]