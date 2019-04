Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet játszani.","shortLead":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet...","id":"20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5f11ce-f123-4141-a20b-f9df279b3fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","timestamp":"2019. április. 01. 08:03","title":"Visszatért a legendás Snake: tett ma egy kígyós játékot a Google a Térképbe, így hozhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől, hogy kell bejelenteni, hogy nem nagyon lesz áram.","shortLead":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől...","id":"20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59505b0f-2b68-4066-a89e-d5efbe9eff92","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 01. 09:47","title":"Hivatalosan sem lesz áram mindig Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34948eb2-7c53-4faa-b0bf-ee46543fb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna egykori munkatársai gyújtottak gyertyát tegnap este a Hír Tv Szentendrei úti székházának bejárata előtt.","shortLead":"A csatorna egykori munkatársai gyújtottak gyertyát tegnap este a Hír Tv Szentendrei úti székházának bejárata előtt.","id":"20190401_HirTVsek_bucsuztattak_a_hirteleviziozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34948eb2-7c53-4faa-b0bf-ee46543fb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fa6508-cc92-4dba-acc5-99e58426f230","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_HirTVsek_bucsuztattak_a_hirteleviziozast","timestamp":"2019. április. 01. 06:14","title":"Hír Tv-sek búcsúztatták a hírtelevíziózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","shortLead":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","id":"20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da374a3-d9a6-423c-b611-531754138559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","timestamp":"2019. március. 31. 11:16","title":"Az ember úszkál az olasz partoknál, aztán belebotlik öt elsüllyedt ókori márványoszlopba - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton Egyetemen azonban egy kísérlettel is megmutatták, milyen komoly pusztítást tud végezni egy alig 1 kg-os szerkezet.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton...","id":"20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa30464-f36e-4d3a-a901-5d3b7da95bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","timestamp":"2019. március. 31. 19:03","title":"Videó: ez történik, ha 383 km/h-nál drón csapódik a repülőgép szárnyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","shortLead":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","id":"20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ef4ead-1667-4656-bf6a-924967b2a531","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Kilőhet a viharsarki zsákfalu sajtüzeme, amit közmunkások indítottak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap járt volna le, most ezt hosszabbította meg a kormány a jövő év közepéig.","shortLead":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap...","id":"20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e44c3d-6cac-4899-ab97-773d8a96a3c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","timestamp":"2019. március. 30. 12:12","title":"Még egy évig lehet pályázni a kártyaelfogadó terminálokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről is megvolt a véleménye.","shortLead":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről...","id":"20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34750dc2-0c0c-4ad1-a4e0-ae108c8669a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","timestamp":"2019. április. 01. 07:31","title":"Novák Katalin: Weber nem gondolta komolyan a Fideszt ócsárló szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]