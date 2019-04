Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik a felnőttkort. Dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekpszichiáter írása.","shortLead":"Az élet első ezer napján a megfelelő táplálás azért is különösen fontos, mert az akkor rögzült szokások végigkísérik...","id":"20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22367f43-9394-4321-8bb8-d6b02294ec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86297c1-4651-4246-a9f6-2f40788be904","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190331_Ahogy_az_anya_etet_nemcsak_a_testi_es_lelki_egeszsegunket_de_meg_az_okologiai_labnyomunkat_is_meghatarozza","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ahogy anya etet, nemcsak a testi és lelki egészségünket, de még az ökológiai lábnyomunkat is meghatározza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezúttal a paksi Bobál Dávid előadásában. ","shortLead":"Ezúttal a paksi Bobál Dávid előadásában. ","id":"20190331_paks_ujpest_magyar_labdarugo_bajnoksag_ongol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e86f491-26e7-4798-9b14-f76eaa8b7d69","keywords":null,"link":"/sport/20190331_paks_ujpest_magyar_labdarugo_bajnoksag_ongol","timestamp":"2019. március. 31. 16:03","title":"Újabb komikus öngól a magyar bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések 39 százalékát nem magyar cégek nyerik el.","shortLead":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott...","id":"20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03d26-77ab-43ce-9a75-d93ced378952","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Osztrák cégeknek is jó üzlet a magyar uniós tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán Viktor bejelentését követően két hónapba telt, hogy az ígéretek egy részét jogszabályba öntsék. Ráadásul úgy tűnik, nem is egyszerű a megvalósítás, a kormány tagjai annyiszor beszéltek egymásnak is ellentmondva az intézkedésekről. Összegyűjtöttük, hogyan áll most a családvédelmi program.","shortLead":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán...","id":"20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1e9cd-3e19-40f0-9b53-62578fdf1090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","timestamp":"2019. április. 01. 14:35","title":"Nagyot lép előre a családvédelmi terv - itt van hét pontban, mit érdemes tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b2b5df-526f-4a6e-9336-263fec013673","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 21 milliárd forint uniós pályázati forráshoz jutnak a társadalmi vállalkozások a 2021-ig tartó finanszírozási ciklusban, így több ezer hátrányos helyzetű ember számára biztosíthatnak új munkahelyet - közölte a társadalmi vállalkozásokat segítő IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Több mint 21 milliárd forint uniós pályázati forráshoz jutnak a társadalmi vállalkozások a 2021-ig tartó finanszírozási...","id":"20190331_Tobb_mint_21_milliard_forint_tamogatashoz_jutnak_a_tarsadalmi_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4b2b5df-526f-4a6e-9336-263fec013673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb163fac-d548-4d9b-b52f-e0a5cb39303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190331_Tobb_mint_21_milliard_forint_tamogatashoz_jutnak_a_tarsadalmi_vallalkozasok","timestamp":"2019. március. 31. 18:16","title":"Több mint 21 milliárd forint támogatáshoz jutnak a társadalmi vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje.","shortLead":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje.","id":"20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea888784-3709-4c40-a07a-4589030b020e","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","timestamp":"2019. április. 02. 11:05","title":"\"Nyugodtan agyba-főbe verhetsz\" – előzetes jött az Egy nő fogságban című filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb3aac3-290e-4d3f-9b70-abf5ac0037ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar lánynak társa is volt, lakásukban 20 millió forint összértékű drogot találtak a rendőrök. ","shortLead":"A magyar lánynak társa is volt, lakásukban 20 millió forint összértékű drogot találtak a rendőrök. ","id":"20190402_Vonattal_hozta_a_kokaint_a_Keletiben_elkaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb3aac3-290e-4d3f-9b70-abf5ac0037ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fae193-056b-4b67-9d25-81754b6d75e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Vonattal_hozta_a_kokaint_a_Keletiben_elkaptak","timestamp":"2019. április. 02. 10:05","title":"Vonattal hozta a kokaint, a Keletiben elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","shortLead":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","id":"20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f98828-dd45-4d89-85bf-40cd0bc3bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","timestamp":"2019. április. 01. 14:09","title":"Orbán Viktor fogadta Semjén Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]