[{"available":true,"c_guid":"1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","shortLead":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","id":"20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdd6ca-94d7-47c0-84bf-bf7082d37121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","timestamp":"2019. április. 01. 12:22","title":"Objektív felelősséggel kérte meg a barátnője kezét egy kreatív autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","shortLead":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","id":"20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b5bc8-cdff-42ef-aa4c-0dcca036869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","timestamp":"2019. április. 02. 05:16","title":"Ma még nyolc törvényt hozhat, aztán hetekig pihen az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megviccelte a kereskedő botokat egy gazdasági oldal. ","shortLead":"Megviccelte a kereskedő botokat egy gazdasági oldal. ","id":"20190402_Aprilis_elsejei_trefa_nyomta_fel_a_Bitcoin_arfolyamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e66ac31-e41a-4df8-915d-05121972cdea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Aprilis_elsejei_trefa_nyomta_fel_a_Bitcoin_arfolyamat","timestamp":"2019. április. 02. 19:14","title":"Április elsejei tréfa nyomhatta fel a Bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","shortLead":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","id":"20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8ac93d-b568-4b2e-af47-559b29b594c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 02. 10:03","title":"Átvariálná a híreket a Facebook, máshol lehet majd elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért - állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","shortLead":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért - állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","id":"20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c21ccc-174d-43d2-b976-0c8bb0f615ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","timestamp":"2019. április. 03. 11:07","title":"Mészáros Lőrinc volt újságja Mészáros informatikai cégének nagy terveiről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. ","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja...","id":"20190402_skype_android_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9b8159-e8dc-4d89-81ab-24831fd65d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_skype_android_hiba","timestamp":"2019. április. 02. 11:03","title":"Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A paksi leállás és a gázerőművek kapacitás alatti termelése miatt sok külföldi energiára volt szükség.","shortLead":"A paksi leállás és a gázerőművek kapacitás alatti termelése miatt sok külföldi energiára volt szükség.","id":"20190403_Dolt_az_importaram_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b72d305-8475-4d75-b799-32e3127f98b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Dolt_az_importaram_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 03. 05:03","title":"Dőlt az importáram Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda Passportot.","shortLead":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda...","id":"20190401_autos_video_reklam_retro_honda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629f35c3-6d54-4a0e-9f1b-e86649a4118a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_autos_video_reklam_retro_honda","timestamp":"2019. április. 01. 20:25","title":"Hatalmas retro nosztalgia reklámmal ment rá a 90-es évekre a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]