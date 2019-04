Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot törvényes üzleti modellek finanszírozására is lehetne használni. A hirdetések megtekintése mellett így a kriptobányászat engedélyezésével is fizethetnénk a webes tartalmakért.","shortLead":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot...","id":"20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3414dd4-82a2-4b93-8629-466d67897bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","timestamp":"2019. április. 03. 12:03","title":"Csak egy jó törvény kellene: sem fizetni nem kellene a neten, sem reklámok nem lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat feljuttatni egy repülőre. A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egy amerikai reptéren elkobzott tárgyakról közölt most összeállítást. ","shortLead":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat...","id":"20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f5ecf-8c2e-4ad6-9831-3346d6dc44e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","timestamp":"2019. április. 01. 16:33","title":"Elakad a szava, ha meglátja, mi mindent koboztak már el az utasoktól a repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek egyelőre egy szekrényben vannak. ","shortLead":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek...","id":"20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5698-93a1-49b1-9b44-12424d8190e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","timestamp":"2019. április. 02. 15:01","title":"Bayer még nem adta oda Hadházynak az ötforintosait, a Kúriához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végrehajtó zárolta az összeget, de heteken belül kiderülhet, hova kerül az ötmillió forint.","shortLead":"A végrehajtó zárolta az összeget, de heteken belül kiderülhet, hova kerül az ötmillió forint.","id":"20190403_Osztozna_az_otmillios_kartalanitason_az_olaszliszkai_lincselo_az_aldozat_csaladjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71413fa5-ba1a-4e49-90bb-b57745302fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Osztozna_az_otmillios_kartalanitason_az_olaszliszkai_lincselo_az_aldozat_csaladjaval","timestamp":"2019. április. 03. 06:03","title":"Osztozna az ötmilliós kártalanításon az olaszliszkai lincselő az áldozat családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","shortLead":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","id":"20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c1b247-40e5-4f55-9366-8a2e2c39a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 02. 21:02","title":"Lemondott a 20 éve hivatalban lévő algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]