Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki a Microsoft.","shortLead":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki...","id":"20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ee0cb-fcad-41ec-bd81-b2d301a495d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. április. 08. 13:03","title":"5x7 napnyi jó hírünk van, ha Windows 10-essel megy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri vezetőedző szerint a londoniak 100 millió fontért (36,5 milliárd forint) sem válnának meg belga támadójuktól, Eden Hazard-tól, aki iránt a Real Madrid érdeklődik. ","shortLead":"Maurizio Sarri vezetőedző szerint a londoniak 100 millió fontért (36,5 milliárd forint) sem válnának meg belga...","id":"20190409_eden_hazard_chelsea_maurizio_sarri_real_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0decb282-39fa-4a83-8013-10c45c950bdd","keywords":null,"link":"/sport/20190409_eden_hazard_chelsea_maurizio_sarri_real_madrid","timestamp":"2019. április. 09. 10:41","title":"Csillagászati összegért sem adná el sztárját a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott gyerekeknek szánt programként reklámozták őket. ","shortLead":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott...","id":"20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab9a74a-00ed-45a9-99ca-e9febcf3fc3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","timestamp":"2019. április. 08. 20:45","title":"Megnézi, hogy mit tölt le a gyereke a telefonjára? Érdemes lenne, aggasztó hírek jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","shortLead":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","id":"20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922d4aa-3d7e-45aa-8a47-c554116eaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:27","title":"A Fidesz szerint nincs vele gond, hogy néppártos holmikkal kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f295da3-e952-4738-95bd-db6e914323fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai és brit kutatók több mint tíz éven át tartó kutatással kiderítették, hogy a körülötte lévő föld összetétele és nem a fegyvereken talált krómbevonat az oka annak, hogy a több mint 2200 éves kínai agyaghadereg katonáinak fegyverei páratlan minőségben maradtak fenn.","shortLead":"Kínai és brit kutatók több mint tíz éven át tartó kutatással kiderítették, hogy a körülötte lévő föld összetétele és...","id":"20190408_kinai_agyaghadsereg_fegyverei_megmaradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f295da3-e952-4738-95bd-db6e914323fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9534f6b3-fddf-4493-8500-73fb1f2b0de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_kinai_agyaghadsereg_fegyverei_megmaradas","timestamp":"2019. április. 08. 00:03","title":"Megfejtették a legendás kínai agyaghadsereg titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak engedelmeskedjünk, hogy belemásszon a fejünkbe, a lelkünkbe, hogy a belső szabadságunkat tartsa kordában, hogy az alkotói szabadságunkat vegye górcső alá, és döntse el, hogy minek van létjogosultsága, és minek nincs. Hogy pártszimpátiától függjön a tehetség, a lehetőség, az elismerés, a teljesítmény és minden.”","shortLead":"A rendező szerint meg kell akadályozni, hogy a hatalom már óvodában arra készítsen fel, hogy „soha ne kérdezzünk, csak...","id":"20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b52b13-7a91-4f4a-b47c-722994b95f36","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Alfoldi_Robert_Nem_lehet_engedni_a_zsarolasnak","timestamp":"2019. április. 09. 15:00","title":"Alföldi Róbert: Nem lehet engedni a zsarolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]