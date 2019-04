Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra, mondják el, számukra mi jelenti a sikert. Az alábbiakban Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítójának gondolatait idézzük. ","shortLead":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra...","id":"20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ada6c-def6-435b-becb-d9cb38cf974f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","timestamp":"2019. április. 09. 13:15","title":"Vajon mi a siker, és hogyan mérhetjük? - Bojár Gábor gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István azt szeretné, hogy a magyar nyúlhúsfogyasztás évi legalább fél kilogrammra emelkedjen. ","shortLead":"Nagy István azt szeretné, hogy a magyar nyúlhúsfogyasztás évi legalább fél kilogrammra emelkedjen. ","id":"20190409_7_millio_vagonyulat_akar_latni_az_agrarminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221bf05-5f5d-421e-937d-b3a3ad7aee37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_7_millio_vagonyulat_akar_latni_az_agrarminiszter","timestamp":"2019. április. 09. 18:38","title":"7 millió vágónyulat akar látni az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét, megkezdődik a terület kiürítése. Az evakuáció végeztével – várhatóan a reggeli, délelőtti óráktól kezdődően – a csomóponton sem lehet majd áthaladni, a teljes zárást a robbanótestek hatástalanítása után oldják csak fel.","shortLead":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét...","id":"20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116c6004-8709-4904-ab44-9929ec10c2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Káosz készül szerda reggel Budán: lezárják, kiürítik a BAH-csomópont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as évkönyvében egymást érik a nagy szavak, a valóság ennél prózaibb, a szuperlatívuszokat csak a klubra fordított közpénzek mennyisége érdemli meg.\r

\r

","shortLead":"A szavak szintjén a felcsúti Puskás Akadémia a Bajnokok Ligáját is háromszor megnyerte – a klub 2017/2018-as...","id":"20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ef2486-f8d8-42c0-8899-a87af7721378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc12922-f8fe-446a-bdbe-e760b1539be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Hosszulteto_eroterek_aranycsapat__olvasson_bele_a_Puskas_Akademia_evkonyvebe","timestamp":"2019. április. 10. 16:57","title":"Hősök, erőterek, filozófia - olvasson bele a Puskás Akadémia évkönyvébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","shortLead":"Együttesen 91,5 százalékuk van.","id":"20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b14afad-dc37-4402-82c8-98d7b882ddf1","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Az_MKB_tobb_mint_90_szazaleka_Meszaros_Lorince_es_Szijj_Laszloe","timestamp":"2019. április. 09. 14:10","title":"Az MKB több mint 90 százaléka Mészáros Lőrincé és Szíjj Lászlóé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények miatt.\r

\r

","shortLead":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények...","id":"20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0db7c-168d-4556-abee-f21a8e5f12d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. április. 10. 19:27","title":"A lépcsőházi virágok veszélyeire hívja fel a figyelmet a Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását.","shortLead":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és...","id":"20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988af7f-6586-415e-a49e-64ccfd2303cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","timestamp":"2019. április. 10. 14:05","title":"Bibi, Izrael királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]