[{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szögi Lajos családjának 46 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem tudtak elvenni a végrehajtók, mert nem volt vagyonuk. Az elsőrendű vádlott most megkapott, 4,9 millió forintos sérelemdíját utalták át az elhunyt hozzátartozóinak. ","shortLead":"Szögi Lajos családjának 46 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem...","id":"20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1486d-611c-4f18-80a5-0359c2e3e4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","timestamp":"2019. április. 12. 19:29","title":"Megkapta a 4,9 milliós kártérítést az Olaszliszkán meglincselt tanár családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebd2e1d-3ffb-4344-b70d-601bfa6cb4b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A környező települések elárasztásával fenyegetnek a Tibeti-fennsík gleccsertavai – figyelmeztetnek a kutatók a témában született eddigi legátfogóbb tanulmányban.","shortLead":"A környező települések elárasztásával fenyegetnek a Tibeti-fennsík gleccsertavai – figyelmeztetnek a kutatók a témában...","id":"20190413_tibeti_fennsik_gleccsertavak_elarasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ebd2e1d-3ffb-4344-b70d-601bfa6cb4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4429e969-5eb5-4dd7-b91d-bfcaf2a00ddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_tibeti_fennsik_gleccsertavak_elarasztas","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Baj lesz Tibetben, ha beindul egy jéglavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","shortLead":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","id":"20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7e205b-5472-4dad-86b7-5bed300e69b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","timestamp":"2019. április. 14. 10:08","title":"Hamilton győzött Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Piacra ment a Fidesz politikusa, hogy seprűt vegyen édesanyjának. ","shortLead":"Piacra ment a Fidesz politikusa, hogy seprűt vegyen édesanyjának. ","id":"20190413_Ilyen_pozituraban_se_surun_latni_Lazar_Janost__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3768b4-ff29-4639-8e0c-f5094b9d29d0","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Ilyen_pozituraban_se_surun_latni_Lazar_Janost__fotok","timestamp":"2019. április. 13. 08:41","title":"Ilyen pozitúrában se sűrűn látni Lázár Jánost - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra kap egy autó.","shortLead":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra...","id":"20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cd8463-3efd-4da7-b30e-028df3d8e8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. április. 14. 13:34","title":"Idén eddig 118 autó gyulladt ki - mi okozza a gépjárműtüzeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyon lassan halad most a forgalom. ","shortLead":"Nagyon lassan halad most a forgalom. ","id":"20190413_Jokora_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59505096-ff7a-44de-afe5-529ebb7a9398","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Jokora_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 13:37","title":"Jókora dugó alakult ki az M0-áson egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]