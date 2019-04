Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a hathatós megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég...","id":"20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f299882-a856-4c1a-876f-1bbf9c135f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3a682-3467-4567-a26b-36022a9c839e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Igazi_gti_gyilkos_400_loeros_lett_a_michelisz_norbifele_hyundai_i30_n","timestamp":"2019. április. 18. 13:21","title":"Igazi GTI-gyilkos: 400 lóerős lett a Michelisz Norbi-féle utcai Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak a szomszédos országba. Ezt Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök jelentette be arra hivatkozva, hogy a korábbi napokban Ukrajna hozott újabb barátságtalan döntéseket Oroszország ellen. A döntést három nappal az ukrajnai államfőválasztás második fordulója előtt jelentették be. ","shortLead":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak...","id":"20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f187904-eaf4-463f-9236-bb18e17f830a","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","timestamp":"2019. április. 18. 11:51","title":"Oroszország leállítja az ukrajnai olaj- és gépexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","shortLead":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","id":"20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c10725a-5884-4c44-8a66-feccd78ec1cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","timestamp":"2019. április. 18. 11:22","title":"Nagy tervei vannak a divatiparral Orbán Ráhel barátnőjének, a kormány segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből eltarthatná a családját. ","shortLead":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből...","id":"20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf64d7-685f-4566-8c1b-4598c7b29f18","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","timestamp":"2019. április. 18. 12:14","title":"Elhagyja az országot az \"Ágyat az anyukának\"-akciót szervező sárbogárdi apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fedélzeti kamera buktatta le.","shortLead":"Fedélzeti kamera buktatta le.","id":"20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b487357-c791-44a7-a98e-196bb1a5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","timestamp":"2019. április. 18. 10:01","title":"Elkapták a belvárosban ámokfutó BMW-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy francia rendőri vezető beszélt erről. ","shortLead":"Egy francia rendőri vezető beszélt erről. ","id":"20190418_Rovidzarlat_okozhatta_a_tuzet_a_NotreDameban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3091c-bb2d-49d8-9b5e-e58c7fa6e40f","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Rovidzarlat_okozhatta_a_tuzet_a_NotreDameban","timestamp":"2019. április. 18. 19:34","title":"Rövidzárlat okozhatta a tüzet a Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig. A Mészáros-birodalomba beszippantott Mahir ugyanis egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül felmondta a kiadónkkal kötött szerződést. Semmilyen magyarázatot nem adtak.","shortLead":"A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig...","id":"20190417_Eltunteti_az_utcakrol_a_HVGplakatokat_a_hatalomkozelive_tett_Mahir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ab2ca3-faf6-4821-b6b9-a9e4313d491e","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Eltunteti_az_utcakrol_a_HVGplakatokat_a_hatalomkozelive_tett_Mahir","timestamp":"2019. április. 17. 15:05","title":"Eltünteti az utcákról a HVG-plakátokat a hatalomközelivé tett Mahir","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]