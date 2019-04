Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.","shortLead":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak...","id":"20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ff92a5-ce48-4000-90dc-c9f6f8a36015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","timestamp":"2019. április. 18. 18:03","title":"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek, ami sem a telefonnak, se a használójának nem tesz jót. ","shortLead":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek...","id":"20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1c0a17-8047-460e-9dd8-d9cbded6319a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtöki Tényekben valami nem volt rendben a bemondással.","shortLead":"A csütörtöki Tényekben valami nem volt rendben a bemondással.","id":"20190419_Marsi_Anikonak_meggyult_a_baja_a_szavakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3c96d8-3ccf-43fd-b79c-f655ac61fcfb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Marsi_Anikonak_meggyult_a_baja_a_szavakkal","timestamp":"2019. április. 19. 10:25","title":"Marsi Anikónak meggyűlt a baja a szavakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5bd46-025f-4246-9632-19f60d5d743d","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","timestamp":"2019. április. 19. 15:05","title":"A betlehem után itt a Szent Sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs miatt egy teljes holland bajnoki fordulót elhalasztottak.","shortLead":"A meccs miatt egy teljes holland bajnoki fordulót elhalasztottak.","id":"20190419_Mindent_felforgat_az_Ajax_BLelodontoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57022655-c479-4171-93ef-cfcfdc916d6a","keywords":null,"link":"/sport/20190419_Mindent_felforgat_az_Ajax_BLelodontoje","timestamp":"2019. április. 19. 09:55","title":"Mindent felforgat az Ajax BL-elődöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","shortLead":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","id":"20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3bbb2-28e1-4582-a207-0bf32d696bdb","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","timestamp":"2019. április. 18. 19:06","title":"Villám csapott az Akropoliszba, négyen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot 17 éve irányító Erdogan elnök komoly riválisa lehet.","shortLead":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot...","id":"201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed140a3-3bef-46bb-85ca-c2417c889141","keywords":null,"link":"/vilag/201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Íme egy török, akiben a majdnem diktátor Erdogan is emberére akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]