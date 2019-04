Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"103ce1cc-be90-4ac7-973b-9135b090749c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy hét éves kisfiú és súlyosan megsérült egy négy éves kislány, amikor egy tuzséri ház udvarán berobbant egy purhabos flakon. ","shortLead":"Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy hét éves kisfiú és súlyosan megsérült egy négy éves kislány, amikor...","id":"20190419_Berobbant_egy_flakon_egy_tuzseri_haz_udvaran_ket_gyerek_sulyosan_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=103ce1cc-be90-4ac7-973b-9135b090749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8764205d-22a7-4086-8d00-3af7f7275114","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Berobbant_egy_flakon_egy_tuzseri_haz_udvaran_ket_gyerek_sulyosan_megserult","timestamp":"2019. április. 19. 20:51","title":"Berobbant egy flakon egy tuzséri ház udvarán: két gyerek súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","shortLead":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","id":"20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cfb174-7a25-4a61-88ea-dcde1cbb1bbb","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","timestamp":"2019. április. 19. 14:09","title":"A történészektől bírálatot, az államtól 350 millió forintot kapnak a Turán-kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mutatjuk a partifotókat.","shortLead":"Mutatjuk a partifotókat.","id":"20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da57329-3dd1-41c7-93cb-ac524ef67d20","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","timestamp":"2019. április. 19. 07:45","title":"Nagy buli volt Bodrogi Gyula 85. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik felhasználó szúrta ki nemrég, hogy bizonyos esetekben a Facebook e-mail címet és jelszót is kér néhány felhasználótól, ami finoman szólva sem szerencsés.","shortLead":"Az egyik felhasználó szúrta ki nemrég, hogy bizonyos esetekben a Facebook e-mail címet és jelszót is kér néhány...","id":"20190418_facebook_email_cim_jelszo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be28c3bb-81d0-4ece-8cbe-793bc802969d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_email_cim_jelszo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"1,5 millió felhasználó címlistáját mentette el magának a Facebook, de állítják, nem éltek vissza vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses volt, kap-e ehhez képeket Olaszországból.","shortLead":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses...","id":"201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d4c4d-96a6-41ea-aba8-f2a9c99b6c11","keywords":null,"link":"/kultura/201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","timestamp":"2019. április. 19. 17:30","title":"Visszakövetelik a Mona Lisát? Francia-olasz minikrízist okozott a Leonardo-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég nagy volt a buli.","shortLead":"Elég nagy volt a buli.","id":"20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8951906c-521f-49c6-84cd-09b1d9646e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","timestamp":"2019. április. 19. 12:06","title":"Előkerült egy videó a lányokról, akik csuklós buszt loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer, a Duracell és a Varta elemek korábbi gyártóinak kell kifizetniük. ","shortLead":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer...","id":"20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac306577-6938-43cf-9b0b-25f0a8d88444","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","timestamp":"2019. április. 18. 15:43","title":"Kartellező elemgyártókra csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]