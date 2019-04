Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. Sokan ezt valamiféle pogány-keresztény szembenállásként értelmezik, pedig valójában értékként is tekinthetünk rá.","shortLead":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár...","id":"20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ff54c-a154-472a-a3b7-d7385c728fc4","keywords":null,"link":"/elet/20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","timestamp":"2019. április. 20. 14:00","title":"A húsvét nem is igazán a vallásról szól, hanem rólunk, emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb71011-21f5-4d78-b290-2bceca04fcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","timestamp":"2019. április. 21. 14:06","title":"Az ukrán elnökválasztás eddigi talán legbizarrabb incidense ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit pollok előrejelzése szerint. Porosenko már gratulált is a legyőzőjének. \r

","shortLead":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit...","id":"20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b0739-7eb5-4483-b824-16e9f54174f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","timestamp":"2019. április. 21. 19:17","title":"Az első exit pollok szerint Zelenszkij tönkreverte Porosenkót az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","shortLead":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","id":"20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f74213-1979-4d87-a8a2-455dab1a6c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","timestamp":"2019. április. 20. 12:40","title":"Átalakítja műsorrendjét az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456 volt – áll a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) legújabb tanulmányában.","shortLead":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456...","id":"20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dedc289-2be0-4a9f-b2f3-8463bd631f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","timestamp":"2019. április. 21. 09:32","title":"Hiába a figyelmeztetés, még mindig túl egyszerűek a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20190420_Marad_a_szep_ido_bar_az_ejszaka_felhos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4445bc-06f4-4cdb-b909-574083c9eff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Marad_a_szep_ido_bar_az_ejszaka_felhos_lehet","timestamp":"2019. április. 20. 15:38","title":"Marad a szép idő, bár az éjszaka felhős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

","shortLead":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

","id":"20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04efc-19ea-4329-89c3-99170ed9dd1a","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","timestamp":"2019. április. 21. 17:28","title":"Tenisz: Fognini nyerte a monte-carlói meglepetésdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]