[{"available":true,"c_guid":"0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","shortLead":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","id":"20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf8fbf-4ad1-401d-8786-942832ecc023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","timestamp":"2019. május. 03. 09:10","title":"Véget ért a SAS egyhetes pilótasztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","shortLead":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","id":"20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd1ff-69bc-4782-9d0e-08ce98cf88de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 11:06","title":"1,5 millió embernek semmit sem kell tennie, hogy szja-bevallása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","shortLead":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","id":"20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c0307-bb4e-4050-868d-cff8fad6b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","timestamp":"2019. május. 02. 12:22","title":"Felfüggesztették, megszüntették a nyomozást a 4-es metró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","shortLead":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","id":"20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca7b5bb-c98d-4f26-a618-b5154a865967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","timestamp":"2019. május. 02. 07:33","title":"Osztrák alagútban égett ki teljesen egy magyar sofőr kamionja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki 2016-ban azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy gusztustalan perverzeknek és pedofiloknak nevezte az USA-beli Orlando egyik melegbárjában végrehajtott 2016-os mészárlás során megölt 49 embert. Anderson most azzal válaszolt a hollandoknak, hogy országuk Szodoma és Gomora mintájára fog elpusztulni. Anderson egy magyar nőt vett két évtizede feleségül.","shortLead":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki...","id":"20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47efa3b3-7ca3-4454-b291-c70abd4fe3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","timestamp":"2019. május. 03. 10:43","title":"Kitiltották Európából a tömeggyilkosságot helyeslő amerikai prédikátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]