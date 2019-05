Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista, jobboldali, nacionalista kormányzat” csak saját holdudvarát és a társadalom elitjét támogatja - mondta Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje vasárnap Budapesten.","shortLead":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista...","id":"20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7dc53b-9c55-4295-b129-864abb39381e","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","timestamp":"2019. május. 05. 14:31","title":"Ujhelyi: „anyaszomorító” kormányzás folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344a94d2-9dda-461c-aa19-684058aeba5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kikerülje az amerikai szankciókat, Irán mindent megtesz, hogy a „szürke piacon” értékesítse legfontosabb exportcikkét, a kőolajat.","shortLead":"Azért, hogy kikerülje az amerikai szankciókat, Irán mindent megtesz, hogy a „szürke piacon” értékesítse legfontosabb...","id":"20190505_Iran_a_szurke_piacon_adja_el_olajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344a94d2-9dda-461c-aa19-684058aeba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748da1cf-294d-456b-847e-70db65221372","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Iran_a_szurke_piacon_adja_el_olajat","timestamp":"2019. május. 05. 15:04","title":"Irán a „szürke piacon” adja el olaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten, a Miniszterelnökség támogatásával megépülő Istenhegyi Szent László-plébánia közösségi házának alapkőletételén.","shortLead":"A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette...","id":"20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c442168d-25ad-4eb8-b153-1af1179f0522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f50083-f7b6-4cb2-ae6a-c1a07d9392a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Gulyas_felmondta_a_lecket_hogy_mi_a_kormany_feladata","timestamp":"2019. május. 05. 15:20","title":"Gulyás felmondta a leckét, hogy mi a kormány feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]